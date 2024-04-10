Хліб корисний чи ні: дієтолог розкрила всю приховану правду про цей продукт

Білий, сірий, з висівками чи зернятками, на заквасці чи дріжджовий - вибір хліба зараз у магазинах дуже великий. І обирати його складно, бо у кожного виду є свої недоліки та переваги.

Чи корисно їсти хліб та який найкраще обирати для харчування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Чи корисно їсти хліб

Як зазначає дієтолог, відповідь на це питання потребує уточнення - у якій конкретно ситуації?

"Для збалансованого раціону, для людини що мало рухається та має зайву вагу, для дитини, для людини із діабетом, для схуднення? Якщо необхідно рекомендація для зниження ваги - то краще хліб прибрати з раціону на період зниження ваги, проте якщо питання стосується збалансованого раціону, то хліб може бути у вашому харчуванні (залежно від обраного стилю харчування, рівню вашого фізичної активності, складу харчування і т д.)", - пояснила Ольга Безугла.

Вона додала, що найбільш поширеними є дві основні форми хлібопекарства: традиційний хліб, що виготовляється з використанням пекарських дріжджів, та хліб на заквасці, де процес бродіння відбувається завдяки "диким" дріжджам та молочнокислим бактеріям.

Якій хліб найкорисніший

Хліб з дріжджів

Переваги:

Швидкість приготування: Хліб з пекарськими дріжджами готується швидше, оскільки використовуються швидкої дії дріжджі.

Рівномірна текстура: Часто має більш рівномірну текстуру та м’який смак.

Зберігання: Зазвичай тривалий час зберігає свою свіжість.

Недоліки:

Поживна цінність: Містить високий рівень фітатів, що може ускладнювати засвоєння корисних мінералів.

Травна сумісність: Може викликати проблеми з травленням через високу концентрацію глютену та інших складових (у випадку якщо ви маєте чутливість до глютену)

Переваги для здоров’я:

Джерело вуглеводів та енергії: Вуглеводи, які містяться в хлібі, є важливим джерелом енергії для організму (це стандартно для всіх вуглеводів).

Недоліки:

Високий глікемічний індекс: Хліб з дріжджів може призводити до швидкого підвищення рівня цукру в крові через вміст високих вуглеводів, що може бути невиправдано для людей з діабетом або проблемами з вуглеводним обміном.

Високий вміст калорій

Хліб на заквасці

Переваги:

Поживність. Молочнокислі бактерії, що містяться в хлібі на заквасці, знижують рівень фітатів, полегшуючи засвоєння корисних мінералів.

Довший термін приготування. Ферментація може займати більше часу.

Травна сумісність. Зазвичай легше засвоюється організмом, оскільки містить менше глютену та антипоживних речовин.

Переваги для здоров'я

Легше травлення. Менший вміст фітатів може полегшити процес травлення та забезпечити кращу засвоюваність мінералів.

Збалансований поживний профіль. Зазвичай має більше корисних поживних речовин та менше добавок, що робить його більш здоровим варіантом.

Нижчий глікемічний індекс. Хліб на заквасці має зазвичай менший глікемічний індекс порівняно з хлібом з дріжджами, навіть якщо обидва вони цільнозернові. Причина полягає в процесі ферментації, який відбувається під час виробництва хліба на заквасці. Під час ферментації в заквасці молочнокислі бактерії розкладають частину вуглеводів в тісті, включаючи складні вуглеводи.

Цей процес призводить до того, що вуглеводи в хлібі на заквасці засвоюються повільніше, що знижує ГІ продукту.

З іншого боку, пекарські дріжджі, які використовуються в традиційному хлібі з дріжджами, не мають такого самого ефекту на складні вуглеводи під час ферментації, тому ГІ цього типу хліба може бути вищим.

Недоліки: