Хлеб полезен или нет: диетолог раскрыла всю скрытую правду об этом продукте
Белый, серый, с отрубями или зернышками, на закваске или дрожжевой - выбор хлеба сейчас в магазинах очень велик. И выбирать его сложно, потому что у каждого вида есть свои недостатки и преимущества.
Полезно ли есть хлеб и лучше всего выбирать для питания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.
Полезно ли есть хлеб
Как отмечает диетолог, ответ на этот вопрос требует уточнения – в какой конкретно ситуации?
"Для сбалансированного рациона, для человека мало двигающегося и имеющего лишний вес, для ребенка, для человека с диабетом, для похудения? Если необходимо рекомендация для снижения веса - то лучше хлеб убрать из рациона на период снижения веса, однако если вопрос касается сбалансированного рациона, то хлеб может быть в вашем питании (в зависимости от выбранного стиля питания, уровня вашей физической активности, состава питания и т.д.)", – пояснила Ольга Безуглая.
Она добавила, что наиболее распространены две основные формы хлебопекарства: традиционный хлеб, который производится с использованием пекарских дрожжей, и хлеб на закваске, где процесс брожения происходит благодаря "диким" дрожжам и молочнокислым бактериям.
Какой хлеб самый полезный
Хлеб из дрожжей
Достоинства:
- Скорость приготовления: Хлеб с пекарскими дрожжами готовится быстрее, так как используются для быстрого действия дрожжи.
- Равномерная текстура: часто имеет более равномерную текстуру и мягкий вкус.
- Хранение: Обычно долго сохраняет свою свежесть.
Недостатки:
- Питательная ценность. Содержит высокий уровень фитатов, что может затруднять усвоение полезных минералов.
- Пищеварительная совместимость: Может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокой концентрации глютена и других составляющих (в случае если вы имеете чувствительность к глютену)
Преимущества для здоровья:
- Источник углеводов и энергии: углеводы, содержащиеся в хлебе, являются важным источником энергии для организма (это стандартно для всех углеводов).
Недостатки:
- Высокий гликемический индекс Хлеб из дрожжей может приводить к быстрому повышению уровня сахара в крови из-за содержания высоких углеводов, что может быть неоправданно для людей с диабетом или проблемами с углеводным обменом.
- Высокое содержание калорий
Хлеб на закваске
Достоинства:
- Питательность. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в хлебе на закваске, снижают уровень фитатов, облегчая усвоение полезных минералов.
- Более длительный срок приготовления. Ферментация может занять больше времени.
- Пищеварительная совместимость. Обычно легче усваивается организмом, поскольку содержит меньше глютена и антипитательных веществ.
Преимущества для здоровья
- Легче пищеварение. Меньшее содержание фитатов может облегчить процесс пищеварения и обеспечить лучшую усвояемость минералов.
- Сбалансированный питательный профиль. Обычно имеет больше полезных питательных веществ и меньше добавок, что делает его более здоровым вариантом.
- Ниже гликемический индекс. Хлеб на закваске обычно имеет меньший гликемический индекс по сравнению с хлебом с дрожжами, даже если оба они цельнозерновые. Причина заключается в процессе ферментации, который происходит при производстве хлеба на закваске. Во время ферментации в закваске молочнокислые бактерии разлагают часть углеводов в тесте, включая сложные углеводы.
- Этот процесс приводит к тому, что углеводы в хлебе на закваске усваиваются медленнее, что снижает ГИ продукта.
- С другой стороны, пекарские дрожжи, используемые в традиционном хлебе с дрожжами, не имеют такого же эффекта на сложные углеводы во время ферментации, поэтому ГИ этого типа хлеба может быть выше.
Недостатки:
- Сложность хранения: Может быстрее стареть из-за отсутствия консервантов.
- Недостатки для похудения. Высокое содержание калорий все равно, поэтому имеет значение ваш уровень физической активности, ваш стиль питания в целом и состояние вашего здоровья.
Раньше мы рассказывали о том, почему не стоит покупать нарезной хлеб.
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