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Хлеб полезен или нет: диетолог раскрыла всю скрытую правду об этом продукте

Среда 10 апреля 2024 20:15
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Хлеб полезен или нет: диетолог раскрыла всю скрытую правду об этом продукте Какой хлеб действительно полезен и стоит ли его употреблять при похудении (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Белый, серый, с отрубями или зернышками, на закваске или дрожжевой - выбор хлеба сейчас в магазинах очень велик. И выбирать его сложно, потому что у каждого вида есть свои недостатки и преимущества.

Полезно ли есть хлеб и лучше всего выбирать для питания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Полезно ли есть хлеб

Как отмечает диетолог, ответ на этот вопрос требует уточнения – в какой конкретно ситуации?

"Для сбалансированного рациона, для человека мало двигающегося и имеющего лишний вес, для ребенка, для человека с диабетом, для похудения? Если необходимо рекомендация для снижения веса - то лучше хлеб убрать из рациона на период снижения веса, однако если вопрос касается сбалансированного рациона, то хлеб может быть в вашем питании (в зависимости от выбранного стиля питания, уровня вашей физической активности, состава питания и т.д.)", – пояснила Ольга Безуглая.

Она добавила, что наиболее распространены две основные формы хлебопекарства: традиционный хлеб, который производится с использованием пекарских дрожжей, и хлеб на закваске, где процесс брожения происходит благодаря "диким" дрожжам и молочнокислым бактериям.

Какой хлеб самый полезный

Хлеб из дрожжей

Достоинства:

  • Скорость приготовления: Хлеб с пекарскими дрожжами готовится быстрее, так как используются для быстрого действия дрожжи.
  • Равномерная текстура: часто имеет более равномерную текстуру и мягкий вкус.
  • Хранение: Обычно долго сохраняет свою свежесть.

Недостатки:

  • Питательная ценность. Содержит высокий уровень фитатов, что может затруднять усвоение полезных минералов.
  • Пищеварительная совместимость: Может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокой концентрации глютена и других составляющих (в случае если вы имеете чувствительность к глютену)

Преимущества для здоровья:

  • Источник углеводов и энергии: углеводы, содержащиеся в хлебе, являются важным источником энергии для организма (это стандартно для всех углеводов).

Недостатки:

  • Высокий гликемический индекс Хлеб из дрожжей может приводить к быстрому повышению уровня сахара в крови из-за содержания высоких углеводов, что может быть неоправданно для людей с диабетом или проблемами с углеводным обменом.
  • Высокое содержание калорий

Хлеб на закваске

Достоинства:

  • Питательность. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в хлебе на закваске, снижают уровень фитатов, облегчая усвоение полезных минералов.
  • Более длительный срок приготовления. Ферментация может занять больше времени.
  • Пищеварительная совместимость. Обычно легче усваивается организмом, поскольку содержит меньше глютена и антипитательных веществ.

Преимущества для здоровья

  • Легче пищеварение. Меньшее содержание фитатов может облегчить процесс пищеварения и обеспечить лучшую усвояемость минералов.
  • Сбалансированный питательный профиль. Обычно имеет больше полезных питательных веществ и меньше добавок, что делает его более здоровым вариантом.
  • Ниже гликемический индекс. Хлеб на закваске обычно имеет меньший гликемический индекс по сравнению с хлебом с дрожжами, даже если оба они цельнозерновые. Причина заключается в процессе ферментации, который происходит при производстве хлеба на закваске. Во время ферментации в закваске молочнокислые бактерии разлагают часть углеводов в тесте, включая сложные углеводы.
  • Этот процесс приводит к тому, что углеводы в хлебе на закваске усваиваются медленнее, что снижает ГИ продукта.
  • С другой стороны, пекарские дрожжи, используемые в традиционном хлебе с дрожжами, не имеют такого же эффекта на сложные углеводы во время ферментации, поэтому ГИ этого типа хлеба может быть выше.

Недостатки:

  • Сложность хранения: Может быстрее стареть из-за отсутствия консервантов.
  • Недостатки для похудения. Высокое содержание калорий все равно, поэтому имеет значение ваш уровень физической активности, ваш стиль питания в целом и состояние вашего здоровья.

Раньше мы рассказывали о том, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

А еще писали о том, действительно ли хлеб на закваске полезен.

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