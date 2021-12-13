Хлеб и каши очень вредны для пожилых людей: почему их нельзя есть

Кому нельзя есть хлеб

К кашам и хлебобулочным изделиям пожилым следует относиться с осторожностью.

Дело в том, что это продукты с высоким индексом гликемичности.

"Люди пожилого возраста склонны к инсулинорезистентности, развитию диабета II типа, набору веса. Это будет вредно для мозга — развивается синдром "обкрадывания". То есть жировая ткань забирает объем циркулирующей крови, происходит синдром "обкрадывания" жизненно важных органов", - объяснила диетолог.

Кстати, крупы нередко содержат лигнаны. Это яды растительного происхождения.

"Например, в овсяной каше есть хитиновая кислота, поэтому даже этот продукт следует употреблять с осторожностью — не более одного раза в неделю", - рекомендует Мухина.

Кому можно есть хлеб и каши

Хлеб и кашу можно спокойно есть только в случае, если у пожилого человека идеальный вес, показатели углеводного обмена и инсулинорезистивности.

Если мы говорим о растительной пищи, ее содержание в повседневном рационе не должно превышать 600–800 грамм.