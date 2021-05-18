Хитрый кот из Закарпатья покорил весь мир благодаря вот этому видео

Кот по имени Кола был снят своим хозяином на видео, когда запрыгнул на кухонную столешницу, а потом залез в холодильник.

Умный кот лапой сломал магнитную пломбу на дверце холодильника и она открылась.

Потом животное ловко сориентировалось в холодильнике и начало его исследовать.

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Интересно, что в описании видео хозяин говорит, что его питомец совсем не голоден, ему просто нравится исследовать мир и особенно кухню.

Отметим, что видео не совсем свежее, оно было снято в октябре 2020 года. Но из-за этого оно не стало менее забавным и милым.