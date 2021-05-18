Хитрый кот из Закарпатья покорил весь мир благодаря вот этому видео

Кот по кличке Кола стал звездой сети. Животное из Ужгорода поразила пользователей свое выходкой. Дело в том, что кот забрался в холодильник и как ни в чем не бывало исследовал его содержимое.
О пушистом домашнем животном написало издание Daily Mail.
Кот по имени Кола был снят своим хозяином на видео, когда запрыгнул на кухонную столешницу, а потом залез в холодильник.
Умный кот лапой сломал магнитную пломбу на дверце холодильника и она открылась.
Потом животное ловко сориентировалось в холодильнике и начало его исследовать.
Украинский кот из Закарпатья стал звездой сети
Интересно, что в описании видео хозяин говорит, что его питомец совсем не голоден, ему просто нравится исследовать мир и особенно кухню.
Отметим, что видео не совсем свежее, оно было снято в октябре 2020 года. Но из-за этого оно не стало менее забавным и милым.
Как мы ранее писали, под Харьковом дети спасли кота, который две недели просидел в глубоком колодце.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники поймали дикое животное и жестоко надругались над ним.