Хитрі лайфхаки, які допоможуть знайти всі протяги в будинку

Свічка: класичний метод визначення протягів

Один із найпростіших способів знайти протяги - це використати звичайну запалену свічку. Вимкніть опалення та закрийте всі двері, щоб уникнути додаткових повітряних потоків.

Пройдіться зі свічкою вздовж вікон, дверей, вентиляційних отворів і кутів стін. Якщо полум’я нахиляється або починає мерехтіти, це вказує на наявність протягу.

Цей метод є доступним і не потребує додаткових витрат. Але він вимагає обережності, особливо якщо у вас вдома є легкозаймисті матеріали.

Використання диму або ароматичних паличок

Ще один дієвий метод - використання диму, наприклад, від ароматичних паличок. Запаліть паличку і простежте, як дим поводиться у різних частинах приміщення. Якщо дим починає рухатися у напрямку певної точки, це свідчить про наявність потоку повітря.

Цей спосіб допомагає знайти навіть незначні щілини у стінах чи підлогах. Особливо ефективно проводити тестування у вітряну погоду, коли потоки повітря через щілини стають більш вираженими.

Метод є екологічним та дозволяє не лише знайти протяги, але й наповнити оселю приємним ароматом. З ним легко перевірити важкодоступні місця, наприклад, за меблями чи біля плінтусів.

Тепловізор: сучасний технологічний підхід

Тепловізор - це один із найточніших способів виявлення втрат тепла у вашому домі. Цей прилад дозволяє побачити температурні перепади на стінах, вікнах, дверях та інших поверхнях. За допомогою тепловізора можна швидко знайти навіть найдрібніші щілини, через які втрачається тепло.

Пристрій зручно використовувати як у приватних будинках, так і в квартирах. Тепловізори можуть бути дорогими, але багато компаній пропонують послуги оренди або виїзду фахівців із таким обладнанням.

Свічка - перевірений спосіб знайти протяги (фото: Freepik.com)

Перевірка ущільнювачів на вікнах та дверях

Ущільнювачі на вікнах і дверях - це перша лінія оборони від протягів. Перевірте стан гуми або інших матеріалів, які використовуються для ущільнення. З часом ущільнювачі можуть втрачати свою еластичність, тріскатися або деформуватися.

Якщо ви відчуваєте холод біля вікна або дверей, найімовірніше, причина у пошкодженому ущільнювачі. Замініть старі ущільнювачі на нові або додайте додатковий захист, наприклад, спеціальні стрічки.

Важливо також перевірити, чи щільно закриваються вікна і двері - іноді проблема може бути у фурнітурі. Цей простий спосіб дозволить суттєво зменшити втрати тепла і покращити комфорт у вашому домі.

Перевірка вентиляційних систем і димоходів

Вентиляційні системи та димоходи - ще одне джерело втрати тепла, якщо вони погано ізольовані. У холодну пору року перевірте, чи не виходить тепло через вентиляційні отвори. Для цього можна використати ту ж свічку або дим від ароматичних паличок.

Особливу увагу слід приділити димоходам: вони мають бути закритими, коли не використовуються. Для додаткової ізоляції можна встановити спеціальні клапани або утеплювачі.

Погано ізольовані вентиляційні системи можуть стати джерелом не лише протягів, але й високих енергетичних витрат. Усунення цих проблем допоможе зробити ваш дім теплішим і знизити витрати на опалення.

Саморобний тест із вологим папером

Для виявлення протягів можна скористатися простим і доступним методом – вологим папером. Змочіть аркуш паперу і проведіть ним уздовж підозрілих місць: вікон, дверей, кутів. Якщо ви відчуєте холодний потік повітря, це вказує на місце, де є протяг.

Цей метод є дуже чутливим, адже вологий папір швидко реагує на найменші перепади температури. Його можна використовувати навіть у важкодоступних місцях, де складно провести більш складні тести. Хоча метод є менш точним, ніж тепловізор, він добре підходить для швидкої перевірки.