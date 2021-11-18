Под Херсоном школьники создали страницу в Instagram и издевались над одноклассницей

В Скадовском районе Херсонской области ученица 8 класса одной из школ стала жертвой кибербулинга. В частности, двое одноклассников создали фейковую страницу в Instagram и терроризировали там девочку.

Об этом сообщили в полиции области.

Так, дети втайне фотографировали несовершеннолетнюю и выкладывали ее фото на страницу с различными нецензурными сообщениями и рисовали непристойные вещи. К тому же это все обсуждали в Telegram-чате их класса, доступа к которому потерпевшая не имела.

Отмечается, что потерпевшая сама увидела фейковую страницу и сообщила матери, которая пошла в школу выяснять ситуацию. Впоследствии в полицию обратилось руководство учебного заведения. А правоохранители во время проверки установили факт буллинга.

Также часть класса была враждебно настроена против одноклассницы. Они объяснили это тем, что девочка не местная и переехала в село лишь 3 года назад.

После рассмотрения материалов судом несовершеннолетние будут поставлены на учет в полицию.

Кроме того, выяснилось, что девочка до последнего замалчивала свои проблемы и отношение к ней одноклассников.

С родителями буллеров полицейские провели беседы по надлежащему воспитанию детей. В отношении родителей двух несовершеннолетних были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.