Під Херсоном школярі створили сторінку в Instagram і знущалися з однокласниці

У Скадовському районі Херсонської області учениця 8 класу однієї зі шкіл стала жертвою кібербулінгу. Зокрема, двоє однокласників створили фейкову сторінку в Instagram та тероризували там дівчинку.

Про це повідомили у поліції області.

Так, діти потай фотографували неповнолітню і викладали її фото на сторінку з різними нецензурними дописами та малювали непристойні речі. До того ж це все обговорювали у Telegram-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала.

Зазначається, що потерпіла сама побачила фейкову сторінку і повідомила матері, яка пішла до школи з’ясовувати ситуацію. Згодом у поліцію звернулося керівництво навчального закладу. А правоохоронці під час перевірки встановили факт булінгу.

Також частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Вони пояснили це тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому.

Після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік в поліцію.

Окрім того, з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників.

З батьками булерів поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей. Відносно батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.