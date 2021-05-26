Под Херсоном "коп" застрелил разъяренного бойцовского пса, напавшего на детей

Как это произошло

Известно, что 24 мая около 15:30 в полицию позвонила женщина и сообщила, что две бойцовские собаки покусали ее 9-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа подразделения.

Во время опроса заявительницы и ее ребенка потерпевшей полицейские увидели, что к ним с криками о помощи бегут малолетние дети, а за ними гонятся две собаки бойцовской породы "Стаффорд" и "Боксер".

Одна из собак схватила ближайшего к ней мальчика за куртку, но ему удалось вырваться и все трое спрятались за полицейским.

Разъяренные собаки продолжали бросаться на детей и сотрудника полиции, после чего правоохранителем было принято решение обезвредить животных.

В результате полицейский застрелил одну из собак, другая от звука выстрела сбежала.

В каком состоянии дети

На место происшествия немедленно вызвали “скорую”.

Врачи осмотрели 9-летнего мальчика. У ребенка обнаружили на руках и ногах следы от укусов животных. Медработники оказали мальчику всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Фото: состояние мальчика, которого укусила агрессивная собака (hr.npu.gov.ua)

Тем временем правоохранители установили владельца собак. С его слов, псы "просто сбежали со двора".

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек".