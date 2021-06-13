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Під Херсоном поліцейський розстріляв учасників АТО: з'явилися подробиці

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Херсонська область, Неділя 13 червня 2021 15:03
Під Херсоном поліцейський розстріляв учасників АТО: з'явилися подробиці Фото: Поліцейський розстріляв учасників АТО під Херсоном (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Світлана Мащенко

У Херсонській області поліцейський відкрив стрілянину по учасниках АТО. Нападника звуть Павло Заяць, старший інспектор з особливих доручень УОАЗОР ГУНП в Дніпропетровській області.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент розпочався 12 червня близько 11:00 неподалік від села Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка. Водій авто, що їхало з боку Цукур у бік Коробков не надав перевагу в русі іншому водієві, чим створив аварійну ситуацію.

Тоді водій, якого підрізали, вирішив наздогнати порушника - Павла Зайця. Але замість вибачень, по ньому був відкритий з травматичної зброї.

Під Херсоном поліцейський розстріляв учасників АТО: з'явилися подробиці

Фото: Павло Заяць, який стріляв в учасників АТО (most.ks.ua)

Один з чоловіків отримав поранення в ногу, другий - в живіт. Як виявилося, обидва постраждалих - учасники АТО, як і сам поліцейський.

У той момент в авто було троє дітей, які сильно злякалися.

"В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті злякалися і досі перебувають у шоковому стані. Чоловіків доставили в лікарню, де одного з них прооперували", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали поліцейські, слідчі внутрішньої безпеки, ГБРівці.

Раніше ми писали, що в Одесі п'яний "коп" влаштував нічний дебош і просив стріляти йому в голову.

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