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В Херсоне женщина родила ночью под стенами ТРЦ: как это произошло

Автор: Тетяна Самарук

В городе Херсоне беременная женщина из села Софиевка Николаевской области родила под стенами ТРЦ.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.

Как это произошло?

Так, 14 июня, беременная женщина почувствовала боль в животе, но особого внимания не обратила на это, поскольку роды были запланированы через неделю. В то же время через некоторое время боль усилилась.

После этого женщина с мужем решили ехать на машине в Херсонскую больницу. По дороге у женщины начались схватки, и ее муж вызвал "скорую". Но родила женщина среди ночи под стенами местного ТРЦ.

Врачи принимали роды в карете "скорой". Впоследствии, госпитализировали и роженицу, и младенца в больницу.

Каково состояние роженицы и младенца?

По словам заведующей отделения патологии беременных городской клинической больницы имени Лучанского Людмилы Имшеницькои, девушка родилась с весом 2,3 кг без проблем со здоровьем.

Также она отметила, что у матери, когда приехала "скорая" роды не закончились. Как рассказала врач, в матке еще оставалась плацента, и его безопасно извлекли. Теперь оснований волноваться за дальнейшую судьбу женщины уже нет, добавила медик.

Ранее мы сообщали, что под равным врачи среди ночи принимали роды у женщины, которая заблудилась в лесу.

Также В Минздраве пояснили, можно ли беременным вакцинироваться от COVID.

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