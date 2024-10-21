Спробуйте не засміятися. У Нью-Йорку провели парад собак в костюмах на Хелловін (фото)

19 жовтня в Нью-Йорку відбувся 34-й парад собак до Хелловіну. Тисячі відвідувачів, вбравшися в костюми разом з домашніми улюбленцями, зібралися в парку Іст-Вілліджа.

Історія фестивалю

Першу ходу з домашніми улюбленцями провели в 1990 році, після реконструкції парку Томпкінс-сквер. Як зазначають організатори фестивалю, засновники прагнули створити безпечне місце для прогулянок з собаками серед бурхливого життя Нью-Йорку.

Відповідно до застереження Департаменту парків, фестиваль мав фінансуватися громадою, а не містом. Власники собак, які так наполегливо боролися за те, щоб захід для домашніх улюбленців став реальністю, віднайшли кошти та волонтерів.

З того часу парк став місцем для щорічного проведення параду костюмованих песиків.

Подія стає можливістю власникам чотирилапих проявити фантазію та креативність: хтось підбирає стильний образ для всієї родини, а хтось шиє фантастичний костюм пухнастику власноруч.

Як пройшов фестиваль песиків в 2024 році (скриншот / TikTok)

Як зауважив провідний волонтер фестивалю, Джозеф Бордуїн, цьогорічний парад костюмованих песиків став найбільшим за всю історію події. Втім, призів за найкращий костюм не дарували - цього разу нагороджували лише оваціями.

З нарядами собачники постаралися на славу - пухнасті моделі дефілювали в костюмах їжі, міфічних істот, персонажів культових фільмів і телесеріалів. Не обійшлося й без образів знаменитостей та навіть тваринок з мемів.

Костюми собак на парад (скриншот / TikTok)

Значення фестивалю для мешканців

Кожного року грандіозна подія об'єднує не лише власників собак, а й інших мешканців Нью-Йорку, які радо фотографують хвостатих. Адже костюми пухнастиків не можуть не викликати усмішку.

За словами Тайрелла Гіббса, волонтера параду, собаки є емоційними супутниками, які роблять життя в Нью-Йорку більш керованим і стабільним. Тому це особливий день для власників чотирилапих.

Власники собак на фестивалі до Хелловіну (скриншот / TikTok)