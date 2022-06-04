Храбрый пенсионер насобирал целый склад вражеского оружия и передал украинским защитникам (видео)
Во время боев с оккупантами украинские военные становятся свидетелями храбрости мирных жителей. В частности, в Харьковской области пенсионер обеспечил украинских защитников ручными противотанковыми гранатометами.
Историей с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения "Азов" в Telegram.
Как дедушка забрал оружие у оккупантов
Военный рассказал, что их подразделение пытается наступать и продвигаться в Запорожской области.
"Во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции оккупантов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Я хочу рассказать несколько историй, которые очень символичны сейчас", - сказал Жорин.
По его словам, в Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. Там у них почти закончились любые противотанковые средства.
"В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения", - подчеркнул Жорин.
Как выяснилось, все это время пожилой мужчина собирал оружие на окраинах села, сносил в подвал, чтобы по возможности отдать украинским защитникам.
Также он рассказал о поведении российских военных во время отступления. В частности, когда защитники атаковали вражеские позиции на одном из направлений на Запорожье, то оккупанты начали отступать. Когда русские бежали, то кричали лозунг "ахмат - сила".
В комментариях пользователи поражены от храбрости дедушки и пишут, что он настоящий патриот.
- Дедушка настоящий герой. Слава Украине!;
- Спасибо, за добрые новости. Берите в плен тех собак, чтобы была возможность обменять их на наших защитников;
- Дедушка молодец, здоровья ему до сто лет;
- Ну дедушка просто крутой.
Ранее мы сообщали, что украинские военные рассказали о пытках в плену РФ.
Также украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, россияне заставляли выбирать, кто умрет первым.