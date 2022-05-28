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Неизвестные уколы, изнасилования и избиения: украинские военные рассказали о пытках в плену РФ

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Мариуполь, Суббота 28 мая 2022 13:48
Неизвестные уколы, изнасилования и избиения: украинские военные рассказали о пытках в плену РФ Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные после освобождения из российского плена рассказали о пытках. В частности, оккупанты кололи им неизвестный препарат, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Telegram.

По ее словам, большинство украинских военнослужащих было взято в плен оккупантами под Мариуполем.

"Сначала их (пленных - ред.) удерживали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа", - рассказала Денисова.

Она отметила, что во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок, связывали руки веревками.

"В плену украинских военнослужащих пытали - угрожали убийством, били и унижали. С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда специального назначения "Азов", - уточняет Денисова.

Омбудсмен также рассказывает, что во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытых ранах, использовали плоскогубцы, закидывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били дубинкой и ногами.

"Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они падали в обморок и теряли память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ, иначе - применяли пытки", - информирует Денисова.

Вместе с тем, украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось по меньшей мере 17-20.

"Вместо санузла - ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. В отношении них оказывалось психологическое давление - на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам", - отмечает Денисова.

Кроме того, жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не оказывалась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в городе Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

"Украинцам не давали воду, лишь 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании - на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда давая мясо рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое", - рассказывает омбудсмен.

При этом украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными.

"Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства по розыску МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны направляться сразу после взятия в плен, были заполнены лишь непосредственно перед обменом", - добавила Денисова.

Напомним, недавно СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов, они восхваляются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Добавим, ранее сообщалось, что оккупанты пытают украинских гражданских, которых взяли в заложники.

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Денисова военнопленный
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