ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Харьковского депутата в пиджаке за 60 тысяч облили "едкой желтой жидкостью" (видео)

Новина українською →
Харьков, Среда 30 июня 2021 11:47
Харьковского депутата в пиджаке за 60 тысяч облили "едкой желтой жидкостью" (видео) В Харькове депутата облили желтой жидкостью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове неизвестный мужчина облил мочой депутата горсовета Анатолия Родзинского. Это произошло возле здания горсовета.

Об этом стало известно из опубликованного видео на YouTube.

В ролике показано, как Анатолий Родзинский стоит с телефоном на улице. Вдруг из кустов выбегает мужчина с бутылкой и выливает ее содержимое на голову и пиджак депутата.

Автор ролика сообщил, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов": Родзинский "кидал" бизнесменов и инвалидов, а его деятельность якобы привела к смерти человека.

Реакция Родзинского не заставила себя ждать - испорчен дорогой пиджак

Сам Родзинский сообщил, что на него напал представитель организации "Традиции и порядок".

"Попортили мой пиджак Brioni. Облили какой-то едкой желтой жидкостью …Ждали, жарились несколько часов на солнце, пока я пытался убеждать коллег не раздавать гектарами харьковскую землю для обслуживания "собачих будок" на постоянной комиссии горсовета. Заказчикам этих "мальчиков" я могу сказать, что на меня такие методы не действуют. Меня жгли, взрывали, били, резали… Пофиг. Я продолжаю делать то, что считаю правильным. "Мальчикам" могу сказать, что за то, в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тыс. грн", – написал депутат в Facebook.

Харьковского депутата в пиджаке за 60 тысяч облили &quot;едкой желтой жидкостью&quot; (видео)Интересно, что в комментариях пользователи написали депутату, что щеголять в наше время в пиджаке Brioni - это ментальность нулевых.

  • Как будто что-то плохое сделали.
  • Щеголять пиджаком от Бриони - это равно признанию, что вы безнадежно ментально застряли в начале нулевых. Кэжуал, Анатолий, вот признак современного молодого политика. в кедах и мастерке удобно убегать от человека с бутылочкой мочи.
  • Это ты типа пиджачком блеснул? Лучше бы этого не делал, за это не ценят, скорее наоборот...Ценят за дела, за дело и мочей облили - посыл однако.

Напомним, что в столовой Рады Тищенко с кулаками напал на другого нардепа.

Читайте РБК-Украина в Google News
депутаты
LITE
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода