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Харківського депутата в піджаку за 60 тисяч облили "їдкою жовтою рідиною" (відео)

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Харків, Середа 30 червня 2021 11:47
Харківського депутата в піджаку за 60 тисяч облили "їдкою жовтою рідиною" (відео) У Харкові депутата облили жовтою рідиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові невідомий чоловік облив сечею депутата міськради Анатолія Родзинського. Це сталося біля будівлі міськради.

Про це стало відомо з опублікованого відео на YouTube.

У ролику показано, як Анатолій Родзинський стоїть з телефоном на вулиці. Раптом з кущів вибігає чоловік з пляшкою і виливає її вміст на голову і піджак депутата.

Автор ролика повідомив, що депутату помстилися за "схему обману інвалідів": Родзинський "кидав" бізнесменів та інвалідів, а його діяльність нібито призвела до смерті людини.

Реакція Родзинського не змусила себе чекати-зіпсований дорогий піджак

Сам Родзинський повідомив, що на нього напав представник організації "Традиції і порядок".

"Попсували мій піджак Brioni. Облили якоюсь їдкою жовтою рідиною ... чекали, смажилися кілька годин на сонці, поки я намагався переконувати колег не роздавати гектарами Харківську землю для обслуговування "собачих будок" на постійній комісії міськради. Замовникам цих "хлопчиків" я можу сказати, що на мене такі методи не діють. Мене палили, підривали, били, різали... пофіг. Я продовжую робити те, що вважаю правильним. "Хлопчикам" можу сказати, що за те, в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство в групі осіб, з заподіянням матеріальної шкоди в 60 тис. грн", - написав депутат в Facebook.

Харківського депутата в піджаку за 60 тисяч облили &quot;їдкою жовтою рідиною&quot; (відео)Цікаво, що в коментарях користувачі написали депутату, що хизуватися в наш час в піджаку Brioni - це ментальність нульових.

  • Неначе щось погане зробили.
  • Хизуватися піджаком від Бріоні - це дорівнює визнанню, що ви безнадійно ментально застрягли на початку нульових. Кежуал, Анатолій, ось ознака сучасного молодого політика. У кедах і мастерці зручно тікати від людини з пляшкою сечі.
  • Це ти типу піджачком блиснув? Краще б цього не робив, за це не цінують, скоріше навпаки...Цінують за справи, за справу і за справу.

Нагадаємо, що у їдальні Ради Тищенка з кулаками напав на іншого нардепа.

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