Харківського депутата в піджаку за 60 тисяч облили "їдкою жовтою рідиною" (відео)

Про це стало відомо з опублікованого відео на YouTube.

У ролику показано, як Анатолій Родзинський стоїть з телефоном на вулиці. Раптом з кущів вибігає чоловік з пляшкою і виливає її вміст на голову і піджак депутата.

Автор ролика повідомив, що депутату помстилися за "схему обману інвалідів": Родзинський "кидав" бізнесменів та інвалідів, а його діяльність нібито призвела до смерті людини.

Реакція Родзинського не змусила себе чекати-зіпсований дорогий піджак

Сам Родзинський повідомив, що на нього напав представник організації "Традиції і порядок".

"Попсували мій піджак Brioni. Облили якоюсь їдкою жовтою рідиною ... чекали, смажилися кілька годин на сонці, поки я намагався переконувати колег не роздавати гектарами Харківську землю для обслуговування "собачих будок" на постійній комісії міськради. Замовникам цих "хлопчиків" я можу сказати, що на мене такі методи не діють. Мене палили, підривали, били, різали... пофіг. Я продовжую робити те, що вважаю правильним. "Хлопчикам" можу сказати, що за те, в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство в групі осіб, з заподіянням матеріальної шкоди в 60 тис. грн", - написав депутат в Facebook.

Цікаво, що в коментарях користувачі написали депутату, що хизуватися в наш час в піджаку Brioni - це ментальність нульових.