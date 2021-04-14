Под Харьковом участника АТО отказывались везти все водители: детали скандала

В Харьковской области бойца АТО с удостоверением три раза не пускали в маршрутку бесплатно.
Об этом сообщает Харьков.city в Facebook.
Инцидент произошел в Песочине.
"А все из-за того, что по новым правилам водитель может брать только сидячие места, из которых 5 мест обязаны дать для льготников. Мужчина с УБД два раза не смог попасть в транспорт и на третий решил вызвать наряд полиции", - сказано в сообщении на странице.
Из-за вызова полиции в автобусе возник конфликт – водитель начал возмущаться, что ему не дают зарабатывать.
Он доказывал, что пассажиры ездят по поддельным пропускам, и даже заявлял, якобы парень, зашедший в автобус по УБД, нигде не служил и не имеет права на льготный проезд.
На возмущение одной из пассажиров водитель грубо ответил: "Слушай, рот закрой, не базарь, тебе права никто не давал, уважаемая!".
В итоге водитель набрал людей и уехал, а полицейские и участник АТО остались писать заявление.
Под Харьковом участника АТО не пускали в транспорт
Как мы писали ранее, под Львовом водитель маршрутки набросился на ветерана АТО и обозвал его свиньей.