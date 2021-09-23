Під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів: хлопця звинуватили у булігну
Школяра звинуватили у булінгу (колаж РБК-Україна)
У Чугуєві Харківської області батьків підлітка викликали до поліції через булінг. Все через те, що школяр систематично знущався з однолітків та вчителів.
Про це повідомляє поліція Чугуївщини.
Так, до поліцейських звернувся директор однієї з місцевих шкіл з повідомленням про факт булінгу серед учнів школи. Кривдником виявився учень 8-го класу, який знущався з однолітків та вчителів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві школяр звинуватив вчителя в побитті.
Також ми писали, що у Києві підлітки влаштували "сеанс булінгу" дівчинці.