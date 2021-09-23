Під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів: хлопця звинуватили у булігну

Так, до поліцейських звернувся директор однієї з місцевих шкіл з повідомленням про факт булінгу серед учнів школи. Кривдником виявився учень 8-го класу, який знущався з однолітків та вчителів.

З мамою хлопчика провели профілактичну бесіду про відповідальність за булінг (ст. 174-3). Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Школяра звинуватили у булінгу під Харковом (facebook.com/91police)

Як протидіяти булінгу

Важливо, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, то насамперед зберігайте спокій, будьте терплячими, не потрібно тиснути на дитину. Поговоріть із нею, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася і готові вислухати і допомогти.

Також дитину потрібно підтримати в налагодженні стосунків з однолітками. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися по допомогу в разі цькування (вчителі, керівництво школи, психолог, старші учні, батьки інших дітей, охорона). Невідкладно подайте керівнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) щодо вашої дитини і вимагайте належного її врегулювання. Якщо вирішити ситуацію з булінгом на рівні школи не вдається – зверніться в поліцію.