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Під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів: хлопця звинуватили у булігну

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Чугуїв, Четвер 23 вересня 2021 17:25
Під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів: хлопця звинуватили у булігну Школяра звинуватили у булінгу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чугуєві Харківської області батьків підлітка викликали до поліції через булінг. Все через те, що школяр систематично знущався з однолітків та вчителів.

Про це повідомляє поліція Чугуївщини.

Так, до поліцейських звернувся директор однієї з місцевих шкіл з повідомленням про факт булінгу серед учнів школи. Кривдником виявився учень 8-го класу, який знущався з однолітків та вчителів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві школяр звинуватив вчителя в побитті.

Також ми писали, що у Києві підлітки влаштували "сеанс булінгу" дівчинці.

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