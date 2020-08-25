Под Харьковом пронесся "торнадо из песка" до самого неба: яркое видео

В Харьковской области на видео попало уникальное и мощное явление - песчаный смерч, который простирался от земли до самого неба. Очевидцам удалось снять на видео редкий смерч и порадовать украинцев природными капризами,

Смерч разгулялся в городе Изюм, а видеоролик появился в Telegram-канале Труха.

"В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка. 2020, может, хватит уже?!" - подписано видео.

Смерч в Харьковской области (видео: YouTube)

Такой смерч называют по-научному "песчаный", или "пыльный" вихрь. В отличие от обычного смерча, явление не связано с облаками. Столб из пыли, песка, мелкого мусора и камней может возникнуть у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, высота обычно 10-20 метров (иногда несколько десятков метров), диаметр 1-5 метров, а время существования - от нескольких секунд до 1-2 минут.

Ранее мы писали, что над Черкасской областью пронесся редкий смерч под названием "лэндспаут", появилось видео уникального явления.

Также сообщалось, что изменения климата могут освободить древние вирусы, и последствия непредсказуемы.