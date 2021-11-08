Под Харьковом на поле пасется верблюд: "глобальное потепление докатилось" (фото)

Под Харьковом жители сфотографировали верблюда, который мирно пасся на поле. Рядом с животным никого не было, поэтому очевидцы предположили, что животное потерялось или сбежало из питомника.
Фотографии верблюда опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".
Как отметили в публикации, верблюд свободно гулял по полю в Харьковском районе, в направлении на Липцы.
"Сегодня в Харьковском районе видели гуляющего верблюда, вдали от населенного пункта. Может быть потерялся или сбежал?! Как ехать в сторону Липцев", - сказано в комментарии к фото.
Под Харьковом на поле пасется верблюд
Жители этой местности сообщили, что недалеко от этого места есть ферма, на которой действительно живут верблюды. Также отметили, что верблюды содержатся не в очень хороших условиях и иногда вырываются на волю.
Стоит отметить, что верблюды – это млекопитающие, крупные животные. Они живут в засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях.
В Украине верблюды встречаются только в зоопарках и питомниках.
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