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Под Харьковом подростки жестко поиздевались над подругой: снимали видео на телефон

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 10:26
Под Харьковом подростки жестко поиздевались над подругой: снимали видео на телефон
Под Харьковом подростки избили девушку (коллаж РБК-Украина)

Подростки снимали на видео избиение сверстницы

В селе Феськи Харьковской области подростки устроили жесткую расправу над сверстницей. Они обвиняли ее в распускании сплетен и клевете. Дети заставили девочку с инвалидностью встать на колени и просить у них прощение за якобы распространение слухов о них.

Нам кадрах видно, как каждый подросток подходит к девочке и наносит ей удары. Это делают абсолютно все, сопровождая свою речь отборными матами.

Кто-то из ребят снимает происходящую жестокость на телефон в течение пяти минут.

В областной полиции уточнили, что инцидент произошел 9 мая, и что девушка — совершеннолетняя. Как выяснилось, девушка, которую избивали, имеет инвалидность.

Видео опубликовал Telegram-канал "Типичное ХТЗ". Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Харькове полиция задержала группу опасных подростков, которые держали в страхе весь район Основа. Несовершеннолетние нападали на прохожих людей ради забавы и жестоко их избивали.

Теги Новости Украины подростки
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