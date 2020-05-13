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Під Харковом підлітки жорстко познущалися над подругою: знімали відео на телефон

STYLERЖиття    13.05.2020 - 10:26
Під Харковом підлітки жорстко познущалися над подругою: знімали відео на телефон
Під Харковом підлітки побили дівчину (колаж РБК-Україна)

Підлітки знімали на відео побиття ровесниці

В селі Феськи Харківської області підлітки влаштували жорстку розправу над ровесницею. Вони звинувачували її в розпусканні чуток і наклепу. Діти змусили дівчинку з інвалідністю стати на коліна і попросити у них прощення за нібито розповсюдження чуток про них.

Нам кадрах видно, як кожен підліток підходить до дівчинки і завдає їй удари. Це роблять абсолютно всі, супроводжуючи свою мову добірними матюками.

Хтось із хлопців знімає небувалу жорстокість на телефон протягом п'яти хвилин.

В обласній поліції уточнили, що інцидент стався 9 травня, і що дівчина — повнолітня. Як з'ясувалося, дівчина, яку били, має інвалідність.

Відео опублікував Telegram-канал "Типове ХТЗ". Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео можна подивитися за посиланням.

Як ми раніше писали, у Харкові поліція затримала групу небезпечних підлітків, які тримали в страху весь район Основа. Неповнолітні нападали на перехожих людей заради забави і жорстоко били.

Теги Новини України подростки
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