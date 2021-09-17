Під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику: просто читав книгу
В Ізюмі Харківської області підлітки побили чоловіка. Вони напали на нього втрьох. Слідчі вручили їм підозри про скоєння злочину.
Про це повідомляється на сайті поліції Харківської області.
НП сталася 10 серпня цього року на дитячому майданчику в місті Ізюм. Троє неповнолітніх у віці 16 і 17 років підійшли до малознайомого чоловіка. Він сидів на галявині, читав книгу і нікого не чіпав.
Найстарший з компанії 17-річний підліток заподіяв потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
47-річна жертва нападу звернулася до правоохоронних органів.
"Усім трьом юнакам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі. 17-річному підлітку також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що поліція веде розслідування всіх деталей події.
Як ми писали раніше, в Луцьку школярі влаштували жорстоку бійку.