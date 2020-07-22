Под Харьковом мужчина устроил дебош на базе отдыха: угрожал задушить ребенка

В Харьковской области, на одной из баз отдыха в Хотомле неадекватный мужчина устроил дебош. Отдыхающий требовал еще алкоголя, хотя был уже изрядно пьян. Об этом сообщили в одном из местных пабликов в Telegram-канале "Х-Салтовка".

Пьяный дебошир избил нескольких женщин, отдыхавшим по соседству, угрожая им задушить их годовалого ребенка.

"Потом начал избивать свою жену и плевать в нее. Вызвали охрану, но она ничем не помогла, стояли и смотрели, как бухой выясняет отношения со своим кентом", - сказано в сообщении.

После прибытия на место происшествия полицейских дебошир ударил стража порядка и угрожал его коллегам отборным матом.

Как выяснилось потом, дебошир сотрудник СБУ.

"Вызвали патрульку и белочник ударил одного из копов, после чего был окончательно повязан. Пробили его по базе и сказали, что он сотрудник СБУ", - сказано в сообщении.

Под Харьковом на базе отдыха отличился неадекват

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