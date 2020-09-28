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В Харькове заметили гигантских пауков: где обитают и как выглядят (фото)

Харьков, Понедельник 28 сентября 2020 12:31
В Харькове заметили гигантских пауков: где обитают и как выглядят (фото)
В Харькове водятся огромные пауки (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Местные жители совсем не ожидали заметить настолько огромного паука

В Харькове в воскресенье вечером, 27 сентября, на крупном проспекте недалеко от метро им. Юрия Гагарина местные жители заметили гигантского паука. Как комментируют очевидцы, пауки такого размера здесь были замечены впервые. Автор фотографии утверждает, что эти животные – не местные. Фото и подробности – читайте в нашей статье.

В сообществе "Х**вый Харьков" в канале в Telegram опубликовали фотографию паука внушительных размеров, которого заметили возле метро им. Гагарина.

"На Гагарина были замечены пауки, о***вшего размера и, судя по всему, не местные", - написали в подписи к опубликованному снимку.

В Харькове заметили гигантских пауков: где обитают и как выглядят (фото)

В Харькове водятся огромные пауки (фото: Х**вый Харьков)

Отметим, что многие пауки могут быть ядовитыми, поэтому близко к ним подходить не стоит.

Стоит отметить, что недавно в Ужгороде ребенка укусил редкий ядовитый паук. Паук прятался в малине, и ребенок случайно положил его в рот вместе с ягодой, которую срывал. Тут же он почувствовал жгучий укус паука на губе. Через некоторое время губа ребенка сильно распухла и болела. Мучения прекратились только после помощи медиков.

Ранее сообщалось, что в Украине на популярном курорте туристку укусил смертельно опасный паук - 32-летнюю женщину после нападения каракурта ("черной вдовы") госпитализировали.

Напомним также, недавно под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея, после чего 13-летнего мальчика госпитализировали в клинику и чудом спасли.

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