В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)

Происшествие случилось в районе улицы Библика сегодня утром.

Возгорание произошло в грузовике внутри, когда там находились коммунальщики. Пламя охватило одежду одного из мужчин.

В Харькове горела машина коммунальщиков, и из грузовика выпрыгивали люди (фото: скриншот)

Как видно на ролике, из едущего транспорта выпрыгнули двое работников. У одного из них горели штаны.

Также видно, что внутри машины тоже был пожар. Когда грузовик остановился, пассажиры из кабины погасили пламя.

"Предварительно в машине разлили бензин и пошло возгорание от печки на дровах", - говорится в публикации.

Коммунальщик скинул горящую спецовку, после чего потушили и пламя в авто (фото: скриншот)

По словам директор Центра экстренной помощи Виктора Забашты, относительно данного инцидента к медикам никто не обращался, передает "Суспільне".

Директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов, в свою очередь, сообщил, что в результате происшествия никто не получил травм.

Также он добавил, что на предприятии намерены в ходе служебного расследования выяснить детали происшествия и что стало причиной возгорания.

Видео: в Харькове произошел пожар в авто коммунальщиков