UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков: люди выпрыгивали из машины на ходу (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков прямо во время движения, и из транспорта выпрыгивали люди, а одежда одного из них была в огне. Инцидент попал на видео регистратора в авто водителя, который ехал за работниками КП "Харьковводоканал".

Кадры 25 ноября опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".

Происшествие случилось в районе улицы Библика сегодня утром.

Возгорание произошло в грузовике внутри, когда там находились коммунальщики. Пламя охватило одежду одного из мужчин.

В Харькове горела машина коммунальщиков, и из грузовика выпрыгивали люди (фото: скриншот)

Как видно на ролике, из едущего транспорта выпрыгнули двое работников. У одного из них горели штаны.

Также видно, что внутри машины тоже был пожар. Когда грузовик остановился, пассажиры из кабины погасили пламя.

"Предварительно в машине разлили бензин и пошло возгорание от печки на дровах", - говорится в публикации.

Коммунальщик скинул горящую спецовку, после чего потушили и пламя в авто (фото: скриншот)

По словам директор Центра экстренной помощи Виктора Забашты, относительно данного инцидента к медикам никто не обращался, передает "Суспільне".

Директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов, в свою очередь, сообщил, что в результате происшествия никто не получил травм.

Также он добавил, что на предприятии намерены в ходе служебного расследования выяснить детали происшествия и что стало причиной возгорания.

Видео: в Харькове произошел пожар в авто коммунальщиков

Ранее сообщалось, что в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль, и пламя бросились тушить неравнодушные очевидцы.

Напомним также, летом под Черниговом на ходу вспыхнуло авто, и люди еле успели выскочить из горящей машины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковПожар