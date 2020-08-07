ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харькове на улице заметили экзотических животных: неожиданные гости попали на видео

Харьков, Пятница 07 августа 2020 08:24
В Харькове на улице заметили экзотических животных: неожиданные гости попали на видео
В Харькове заметили верблюдов на улице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове верблюды на улице попали на видео

В Харькове 5 августа заметили на улице верблюдов. Экзотические животные спокойно прогуливались вдоль дороги в районе Окружной.

Видео с животными опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

В Харькове верблюды гуляли вдоль Окружной

На видеоролике показаны два верблюда, которые идут одни вдоль дороги. Судя по всему, человека рядом с ними нет, либо он просто не попал в кадр. Очевидцы засняли на видео экзотических для наших широт животных и выложили в сеть.

Пока что остается неясным, что делали верблюды на улицах Харькова и кто за это несет ответственность.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Саперно-Слободской местные жители наблюдали лося. Животное разгуливало вдоль дороги и бросалось под колеса машин.

Также мы сообщали, что в Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Харьковживотные
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь