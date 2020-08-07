ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові на вулиці помітили екзотичних тварин: несподівані гості потрапили на відео

Харків, П'ятниця 07 серпня 2020 08:24
У Харкові на вулиці помітили екзотичних тварин: несподівані гості потрапили на відео
У Харкові помітили верблюдів на вулиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові верблюди на вулиці потрапили на відео

У Харкові 5 серпня помітили на вулиці верблюдів. Екзотичні тварини спокійно прогулювалися вздовж дороги в районі Окружної.

Відео з тваринами опублікували в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

У Харкові верблюди гуляли вздовж Окружної

На відеоролику показано два верблюди, які йдуть одні вздовж дороги. Судячи з усього, людини поряд з ними немає, або вона просто не потрапила у кадр. Очевидці зняли на відео екзотичних для наших широт тварин і виклали в мережу.

Поки що залишається неясним, що робили верблюди на вулицях Харкова і хто за це несе відповідальність.

Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Саперно-Слобідській місцеві жителі спостерігали лося. Тварина розгулювала вздовж дороги і кидалася під колеса машин.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі викрили банду гшкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Харківживотные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся