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Курил и разговаривал по телефону: в Харькове "прославился" водитель троллейбуса (видео)

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Харьков, Четверг 02 сентября 2021 16:15
Курил и разговаривал по телефону: в Харькове "прославился" водитель троллейбуса (видео) Водитель троллейбуса курил во время движения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове водитель троллейбуса разговаривал по телефону и курил прямо во время движения. На видео его сняли разъяренные пассажиры.

Об этом сообщили в Telegram - "Труха".

Так, инцидент произошел 2 сентября в троллейбусе №35.

На видео видно, что возле водителя стоит какой-то мужчина, который опирается на окно в его кабину. В этот момент рулевой держит сигарету правой рукой, а затем отдает мужчине телефон, который был в левой руке.

В этот момент в салоне звучит объявление о том, что транспорт подъезжает к остановке, а именно к станции "28 микрорайон".

В комментариях пользователи пишут, что водитель поступил не правильно и нужно было ему сделать замечание.

  • Нужно было замечание сделать;
  • Много таких водителей есть в городе;
  • Водитель троллейбуса он такой;
  • У нас большинство водителей общественного транспорта курит за рулем;
  • Если в салон дым не идет, то уже хорошо;
  • Водитель должен следить за дорогой, но отвлекаться на всякие мелочи;
  • Какой ужас! И как доверять такому водителю.

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