В Харькове показали свалку ракет, которыми оккупанты атакуют город и убивают гражданских (видео)

Так, остатки российских ракет на видео продемонстрировал начальник части гуманитарного разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Игорь Овчарук.

"Так выглядит свалка из "Ураганов", "Торнадо-С", "С-300", "Смерчей", "Градов", "Калибров", которыми оккупанты терроризируют Харьков", - говорится в сообщении.

На видео спасатель подробно показал и рассказал, чем российские оккупанты атакуют украинские города.

Добавим, что в ночь на 9 августа оккупанты снова обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что около 02:10 прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

В частности, спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов. Оккупанты повредили электроопору и трамвайные рельсы.

Еще один прилет зафиксирован рядом с двухэтажным зданием, которое не имеет отношения к военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша и выбиты окна.