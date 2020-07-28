В Харькове мужчину с инфекцией и инсультом не хотели брать в больницы: детали скандала

В Харькове умер мужчина, которого не брали в больницы (коллаж РБК-Украина)

В Харькове из-за халатности врачей умер мужчина с коронавирусом

В Харькове у мужчины с диагнозом коронавирус случился инсульт, но врачи вместо оказания помощи возили его по всему городу по разным больницам, где его не хотели принимать. После этого Александра вернули в прежнюю больницу, но там он впал в кому и через три дня умер.

Как сообщают "Факты", о подробностях трагедии рассказала жена Александра Анна. По словам супруги умершего, она не понимает, как муж заразился коронавирусом. Он соблюдал карантин, никуда не ходил и старался быть очень острожным. Тем не менее вначале у мужчины появились признаки ОРВИ, потом его госпитализировали в инфекционную больницу. Там сделали тест на COVID-19 и он оказался положительным. Александра положили в отдельный бокс и Анна с ним общалась только по телефону.

Несколько дней Саша чувствовал себя лучше, а потом стал жаловаться на сильную слабость и на то, что он все время хочет спать. В один из дней Анна не дозвонилась до мужа, его телефон не отвечал. Потом женщина решила позвонить лечащему врачу супруга и тот сказал, что у Саши случился инсульт. Предположительно, это осложнение после коронавируса. После этого начался ад. Мужчину нигде не хотели в брать в больницу, зная, что у него COVID-19.

"Близко к Саше меня не подпустили, но я видела, как его везли в реанимацию 22-й больницы. Вернее, сначала его привезли в обычное отделение. В реанимации, как я поняла, не было места, она переполнена. А через несколько часов его таки повезли в реанимационное отделение, которое находится в другом корпусе. Его везли по улице на каталке. Рядом с каталкой шел человек, который нес баллон с кислородом, ведь Саша уже не мог самостоятельно дышать… Когда его довезли до реанимации, он впал в кому. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ", - вспоминает Анна.

Александр с семьей (фото: fakty.ua)

Женщина с горечью рассказывает о событиях дальше.

"Врач из этой больницы, с которым мне удалось поговорить, сказал, что после того, как Сашу утром нашли на полу в его палате, он еще мог разговаривать. Его даже водили в туалет. По словам этого врача, утром Саше толком не оказывали помощь, потому что хотели дождаться МРТ. Вряд ли он сейчас это подтвердит. Но мне он сказал именно так. А когда Саша после всех этих поездок оказался в реанимации, он уже был очень тяжелым. Следующие три дня муж не приходил в сознание. 20 июля должен был быть консилиум с участием врачей из областной больницы, но те по какой-то причине так и не приехали. 21 июля нам говорили, что должен прийти гематолог, так как у Саши были плохие анализы крови. Но гематолог тоже, насколько я знаю, не пришел. Я уже хотела сама что-то предпринять. Звонила в больницу, говорила, что могу найти и привезти любого специалиста. Главное, чтобы его приняли и допустили. Но мне отвечали, но ничего этого не нужно: дескать, у него и так уже было много специалистов. А рано утром 23 июля мне сообщили, что Саша умер", - рассказала Анна.

Комментируя ситуацию, заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сказала "Суспільному 24", что больница № 7, куда изначально привозили Александра, не имела права принимать больных с COVID-19.

У Александра осталась трехлетняя дочка. Кстати, ей и жене до сих пор не сделали тест на коронавирус.

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