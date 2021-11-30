ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: "я тебя найду"

Новина українською →
Харьков, Вторник 30 ноября 2021 17:19
В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: "я тебя найду" Правоохранители Харьковской области получали смс-угрозы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове правоохранители в социальных сетях получали смс-сообщения с угрозами. Анонима задержали.

Об этом сообщает пресслужба Нацполиции в Харьковской области.

"Я тебя найду и пристрелю на х**", - такие фразы содержатся в текстах сообщений.

В частности, злоумышленником оказался 48-летний житель одного из городов Киевской области.

По месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли мобильный телефон, "черновые" записи с именами "фейковых" аккаунтов и паролями доступа.

Цель своих поступков мужчина объяснить не смог.

По данному факту следователи ГУНП Харьковщины внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: &quot;я тебя найду&quot;В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: &quot;я тебя найду&quot;Правоохранители Харьковской области получали смс-угрозы (hk.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению фейковых документов.

Также мы писали, что на Волыни полицейский застрелился в отделении полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
угрозы
LITE
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов