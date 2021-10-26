В Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощен
В Харькове женщина избивала в прямом эфире собственного 4-летнего сына. Это произошло во время трансляции в Instagram.
О вопиющем случае сообщили на странице Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области в Facebook.
Ребенка у матери временно забрали
Такой факт выявили в результате мониторинга социальных сетей. Позже полицейские установили личность матери и ребенка.
Данный факт зарегистрирован в полиции в Харьковской области. С матерью проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составлен административный протокол по ст 173-2 КУоАП.
Ребенка временно поместили в больницу.
Систематическое избиение
Отметим, что ранее в Telegram-канале Типичный Харьков уже сообщали, что жительница Харькова регулярно бьет в прямом эфире своего сына.
"Данная особь регулярно избивает в прямом эфире инстаграм своего сына. Живет в Харькове. Также бьет его на улице, ребенок запуган и изможден... Ребенок очень плохо говорит в 4 года, ходит с соской, кричит ей "Карина, не бей"..." - написали в паблике.
В Харькове мать била сына в прямом эфире (Скриншот)
Как мы ранее писали, в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании, а мать ребенка была пьяна.