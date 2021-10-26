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В Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощен

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Харьков, Вторник 26 октября 2021 08:32
В Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощен В Харькове мать избивала сына во время трансляции в соцсети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове женщина избивала в прямом эфире собственного 4-летнего сына. Это произошло во время трансляции в Instagram.

О вопиющем случае сообщили на странице Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области в Facebook.

Ребенка у матери временно забрали

Такой факт выявили в результате мониторинга социальных сетей. Позже полицейские установили личность матери и ребенка.

Данный факт зарегистрирован в полиции в Харьковской области. С матерью проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составлен административный протокол по ст 173-2 КУоАП.

Ребенка временно поместили в больницу.

Систематическое избиение

Отметим, что ранее в Telegram-канале Типичный Харьков уже сообщали, что жительница Харькова регулярно бьет в прямом эфире своего сына.

"Данная особь регулярно избивает в прямом эфире инстаграм своего сына. Живет в Харькове. Также бьет его на улице, ребенок запуган и изможден... Ребенок очень плохо говорит в 4 года, ходит с соской, кричит ей "Карина, не бей"..." - написали в паблике.

В Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощенВ Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощен

В Харькове мать била сына в прямом эфире (Скриншот)

Как мы ранее писали, в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании, а мать ребенка была пьяна.

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Харьков
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