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У Харкові "героя парковки" наздогнала карма: своєрідне покарання потрапило на камеру

Харків, Неділя 09 серпня 2020 18:05
У Харкові "героя парковки" наздогнала карма: своєрідне покарання потрапило на камеру
У Харкові героя парковки наздогнала карма (ілюстративне фото: canva.com)

"Герой парковки" припаркувався в недозволеному місці, що закінчилося для нього плачевно

У Харкові власник іномарки припаркувався в недозволеному місці - збоку від будівлі театру імені Т. Г. Шевченка. Очевидці помітили, як на паркувальному на автомобіль обрушилися старі елементи фасаду конструкції. Відповідне фото опублікували в каналі в Telegram "Х**вий Харків".

Основним повідомленням публікації було те, що зовнішня обробка будівлі почала обсипатися. У співтоваристві попередили харків'ян і закликали бути обережними біля театру. Також там "передали привіт" героям парковки, які залишають свої авто поруч з театром "Березіль".

"Обвалюється фасад театру Шевченка. Всім любителям "правильної" парковки - привіт!" - написали в публікації.

У Харкові &quot;героя парковки&quot; наздогнала карма: своєрідне покарання потрапило на камеру

У Харкові героя парковки наздогнала карма (фото: t.me/hueviykharkov)

Варто нагадати, що в Києві "відзначився" новий герой парковки. Через автомобіль не змогли проїхати тролейбуси.

Раніше ми також писали, що в мережі показали фото авто "ідіотського" водія біля станції метро.

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