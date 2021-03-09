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В Харькове "евробляхер" обматерил патрульных и уехал: появилось видео возмездия

Автор: Владимир Костырин

В Харькове водитель авто на иностранной регистрации грубо обматерил патрульных полицейских, которые остановили его за нарушение ПДД. Мужчина также угрожал правоохранителям, после чего сел в свою легковушку и уехал. Спустя некоторое время "евробляхера" нашли и задержали.

Об этом 9 марта передали на Facebook-странице Police Control Ukraine.

Также в сети показали видео общения мужчины с "копами" 25 февраля, затем операции полицейского спецназа по задержанию нарушителя уже в собственной квартире, и его извинений за поведение.

Как рассказывают правоохранители, когда патрульные составили админпротокол о нарушении правил дорожного движения, это очень не понравилось водителю.

Он пытался наехать на сотрудника полиции, а когда вышел из авто, то словесные угрозы нецензурной бранью переросли в открытые угрозы насилием в отношении самих полицейских и их близких.

"Админпостановление дебошир вырвал из рук патрульного и пытался ее разорвать. Затем мужчина сел в авто и уехал", - говорится в сообщении.

Мужчина также рассказал "копам", что он "человек в статусе". Ролик с их разговором можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

Информацию об инциденте передали в отдел по внутренней безопасности полиции. Там открыли дело по ст. 345 Уголовного кодекса.

"К мужчине пришли спецназовцы полиции, его задержали и объявили о подозрении в совершении преступления. На этот раз он вел себя не так вызывающе и просил прощения", - говорится в материале.

Теперь грубияну на "евробляхе" собираются избрать меру пресечения. Мужчине грозит в худшем случае лишение свободы до трех лет.

Видео: В Харькове полицейские задержали "евробляхера", который после нарушения ПДД обматерил патрульных и угрожал расправой

Ранее сообщалось, что в центре Киева парень швырнул в лицо патрульному тарелку со взбитыми сливками, чтобы снять видео и заработать на нем в сети.

Также мы писали о том, что недавно под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных, и правоохранители показали видео инцидента.

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Новости Украины Харьковполицияпатрульная службанарушенияевробляхаинцидент
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