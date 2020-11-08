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Харьков стал лидером по коронавирусу и "отпраздновал первенство" в клубах: сеть в ярости

Харьков, Воскресенье 08 ноября 2020 13:19
Харьков стал лидером по коронавирусу и "отпраздновал первенство" в клубах: сеть в ярости
Харьков стал лидером по коронавирусу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Харькове за сутки было зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

Харьков стал лидером в Украине по заболеваемости коронавирусом. По информации медиков, за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 1074 человек в городе. Это больше, чем в Киеве, который ранее удерживал лидерство. Харьковчане, видимо, решили отпраздновать "победу" и отправились на вечеринки в ночные клубы. Видео "карантинных" мероприятий опубликовали в канале "Труха Харьков" в Telegram.

В Харькове за последние сутки было обнаружено 1074 зараженных коронавирусом. При этом в субботу также были зафиксированы рекордные для города цифры с больными – 943 случая COVID-19. По Украине за сутки коронавирус нашли у 9397 человек. То есть Харьков составляет девятую часть из общего числа зараженных за сутки.

Несмотря на статистику, харьковчане находятся в хорошем настроении и посещают ночные клубы, забыв о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты.

"Что там по ночным клубам? Есть хоть один, который сегодня не работал?? Видео по порядку: Малина, Корова, Инжир, Альтбир. В Малину вообще вызывали скорую... Все что тебе нужно знать про местное самоуправление. Дай на лапу 50к и работай себе спокойно в красной зоне карантина", - говорится в подписи к опубликованным видео в Telegram.

Харьков стал лидером по коронавирусу и отпраздновал победу в клубе

В комментариях к видео харьковчане стали активно осуждать своих земляков за несоблюдение противоэпидемиологических мер. Кто-то же стал шутить, что им перегар кажется страшнее коронавируса.

  • Обстановка по кайфу.
  • Блин, как бесят эти тусовщики: морда к морде, кашлянул кто-то и пошел вирус по другим распространяться. А потом город закрывают, экономика падает, зарплат нет.
  • А потом родители этой активной молодежи просят у украинцев помощи оплатить лечение своего неутомимого чада.
  • Зато все соревнования отменить и спортзалы позакрывать!
  • Харьков скоро станет мертвым городом.

Стоит напомнить, что ранее зампредседателя ХОГА Тарас Пастух рассказал, что в больницах живая очередь на койки с кислородом.

Напомним, что ранее Украину разделили на новые зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" больше нет.

Также Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.

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Новости Украины Происшествия ХарьковкарантинклубКоронавирус

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