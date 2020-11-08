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Харків став лідером по коронавірусу і "відсвяткував першість" у клубах: мережа в люті

Харків, Неділя 08 листопада 2020 13:19
Харків став лідером по коронавірусу і "відсвяткував першість" у клубах: мережа в люті
Харків став лідером по коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Харкові за добу було зафіксовано більше тисячі випадків зараження на коронавірус

Харків став лідером в Україні по захворюваності на коронавірус. За інформацією медиків, за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1074 осіб у місті. Це більше, ніж у Києві, який раніше утримував лідерство. Харків'яни, мабуть, вирішили відсвяткувати "перемогу" і вирушили на вечірки у нічні клуби. Відео "карантинних" заходів опублікували в каналі "Труха Харків" Telegram.

В Харкові за останню добу було виявлено 1074 заражених коронавірусом. При цьому у суботу також були зафіксовані рекордні для міста цифри з хворими – 943 випадки COVID-19. По Україні за добу коронавірус знайшли у 9397 людина. Тобто, Харків складає дев'яту частину від загального числа заражених за добу.

Попри статистику, харків'яни перебувають у хорошому настрої та відвідують нічні клуби, забувши про соціальну дистанцію та засоби індивідуального захисту.

"Що там по нічних клубах? Є хоч один, який сьогодні не працював?? Відео по черзі: Малина, Корова, Інжир, Altbier. В Малину взагалі викликали швидку... Все що тобі потрібно знати про місцеве самоврядування. Дай на лапу 50к і працюй собі спокійно в червоній зоні карантину", - йдеться у підписі до опублікованих відео в Telegram.

Харків став лідером по коронавірусу і відсвяткував перемогу в клубі

У коментарях до відео харків'яни стали активно засуджувати своїх земляків за недотримання протиепідеміологічних заходів. Хтось же почав жартувати, що їм перегар здається страшнішим за коронавірус.

  • Обстановка по кайфу.
  • Блін, як бісять ці тусовщики: морда до морди, кашлянув хтось і пішов вірус іншими поширюватися. А потім місто закривають, економіка падає, зарплат немає.
  • А потім батьки цієї активної молоді просять в українців допомоги оплатити лікування свого чада невтомного.
  • Зате всі змагання скасувати та спортзали позакривати!
  • Харків скоро стане мертвим містом.

Варто нагадати, що раніше заступник голови ХОДА Тарас Пастух розповів, що в лікарнях жива черга на ліжка з киснем.

Нагадаємо, що раніше Україну розділили на нові зони карантину. "Жовтої" та "зеленої" більше немає.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.

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