Харчування після свят: 7 правил від дієтолога, які допоможуть повернутись в норму

Більшість людей під час свят перевантажують свій шлунок й потім їм складно повернутись у норму й надалі не переїдати.

Про те, яким має бути харчування після свят, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Telegtam .

Пийте багато тепло-гарячої води

"Вода сприяє видаленню всіх продуктів обміну речовин через кишківник, нирки, шкіру. Можна випивати 7-10 склянок води. Якщо рухаєтеся багато - ще більше. Якщо є проблеми із серцем - до літра", - каже лікар.

Їжте більше клітковини

"Розчинна клітковина, яка міститься у вівсяній крупі, варених/запечених/тушкованих овочах (буряк, морква, кабачок, баклажан, корінь селери, гарбуз) діє, як сорбент, поглинає все нездорове з кишківника", - пояснює Скиталінська.

Нерозчинна клітковина (сирі овочі, висівки пшеничні) - не дає застоюватися їжі в кишківнику, стимулює моторику.

Снідайте

"Сам сніданок стимулює утворення жовчі, а присутність жирового компонента (ложка сметани чи олії в салаті, зварене намʼяко яйце, або "мікроскопічний" шматочок свіжого сала) стимулює виділення жовчі, а вона - сильний детоксикант", - каже дієтолог.

Додавайте протизапальні продукти

Скиталінська радить додавати до раціону зелень, капусту, руколу та ягоди. Під час переїдання збільшується рівень запалення в організмі, тож після свят треба нормалізувати ці процеси.

Знайдіть альтернативу солодощам

Відмовтесь від класичних солодощів, хоча б у другій половині дня замініть їх на свіжі фрукти, ягоди, печені фрукти.

Відмовтесь від смаженої їжі

"Їжу, яку готуєте, не смажте, а запікайте, відварюйте, тушкуйте. Жир при смаженні стає шкідливим, погіршує роботу печінки, підшлункової залози, кишківника і нирок", - говорить дієтолог.

Більше рухайтесь

Рух після їди зменшує так звану гіперглікемію та інсулінорезистентність, що відповідно зменшує ризики виникнення хвороб. Тому особливо важливо ходити після вечері.