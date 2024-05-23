Харчова алергія чи непереносимість продуктів: чим відрізняються і як потрібно лікувати

Яка різниця

Харчова алергія викликана тим, що ваша імунна система реагує на їжу, коли в цьому немає потреби. А ось за харчову нестерпність ваша імунна система не несе відповідальності. Зазвичай це пов'язано із проблемами перетравлення їжі.

Наприклад, алергія на молоко відрізняється від нездатності його правильно перетравлювати через непереносимість лактози.

Деякі люди походять із сімей, де поширена алергія - не обов'язково харчова, наприклад, сінна лихоманка, астма чи кропив'янка. Якщо обидва батьки страждають на алергію, у дитини більше шансів отримати харчову алергію.

При підозрі на харчову алергію потрібно звертатися до лікаря, щоб з'ясувати, що її викликає та отримати необхідну консультацію та лікування. Іноді алергічні реакції на їжу можуть бути важкими та навіть небезпечними для життя.

Як проявляється харчова алергія

Харчова алергія викликається білками IgE або не-IgE і тим, як вони впливають на клітини, які є у всіх тканинах тіла, але особливо в таких місцях, як ніс, горло, легені, шкіра та травний тракт. IgE означає імуноглобулін Е і є типом білка, званого антитілом, який переміщається по крові.

Коли ви вперше їсте їжу, на яку у вас алергія, певні клітини виробляють багато IgE до тієї частини їжі, що викликає алергію, яка називається алергеном. IgE вивільняється і прикріплюється до поверхні опасистих клітин. У вас поки що не буде реакції, але тепер ви готові до неї.

Наступного разу, коли ви з'їсте цю їжу, алерген взаємодіє з цим IgE і змушує огрядні клітини виділяти хімічні речовини, такі як гістамін.

Залежно від тканини, де вони знаходяться, ці хімічні речовини викликають різні симптоми. А оскільки деякі харчові алергени не розщеплюються під дією тепла при приготуванні їжі, шлункових кислот або ферментів, що перетравлюють їжу, вони можуть потрапити в кровотік. Звідти вони можуть подорожувати та викликати алергічні реакції по всьому тілу.

Процес травлення впливає на час та місце. Ви можете відчути свербіж у роті. Тоді у вас можуть виникнути такі симптоми, як блювання, діарея чи біль у животі.

Харчові алергени у крові можуть спричинити падіння артеріального тиску. Потрапляючи на шкіру, вони можуть викликати кропив'янку або екзему. У легенях можуть викликати хрипи. Все це відбувається протягом кількох хвилин до години.

НеIgE-опосередкована харчова алергія характеризується відстроченою появою ознак та симптомів, які можуть проявитися протягом кількох годин або навіть днів після їди.

На які продукти часто буває алергія

Арахіс

Дерев'яні горіхи, волоські горіхи

Молюски, включаючи креветки, раки, омари та краби

У дітей часто алергію викликають:

Яйця

Молоко

Арахіс

Дорослі зазвичай не втрачають алергію, а ось у дітей з віком якісь алергії можуть зникнути. З більшою ймовірністю вони можуть перерости алергію на молоко, яйця та сою, ніж на арахіс, рибу та креветки.

Крім того, є продукти, на які ви можете реагувати, і це те, що ви їсте регулярно. У Японії зустрічається алергія на рис, а Скандинавії поширена алергія на тріску.

Небезпечна алергічна реакція

Якщо у вас небезпечна для життя алергічна реакція на певну їжу, ваш лікар, ймовірно, порадить вам уникати подібних продуктів.

Наприклад, якщо у вас алергія на креветок, ймовірно, у вас алергія на інших молюсків, таких як краби, омари та раки. Це називається перехресною реактивністю.

Іншим прикладом перехресної реактивності є синдром оральної алергії. Це трапляється у людей, які дуже чутливі до амброзії. У сезон амброзії, коли вони намагаються з'їсти дині, особливо диню, у них може свербіти рот. Так само люди, які страждають на тяжку алергію на пилок берези, також можуть реагувати на яблучну шкірку.

Алергія, але не на продукти

Є один тип харчової алергії, який вимагає більшого, ніж просто вживання алергену, щоб викликати реакцію. Якщо у вас харчова алергія, спричинена фізичним навантаженням, у вас не буде реакції, якщо ви не займетеся чимось фізично активним.

Коли температура вашого тіла підвищиться, ви почнете свербіти, у вас з'явиться запаморочення, може виникнути кропив'янка або навіть анафілаксія.

На щастя, тут ліки прості: не їжте алергени за пару годин до тренування.

Чи справді це харчова алергія

Диференціальний діагноз – це процес виявлення різниці між харчовою алергією, харчовою непереносимістю та іншими захворюваннями. Коли ви приходите до лікаря, йому доводиться враховувати список інших речей, які можуть спричинити подібні симптоми. До них відносяться:

Харчове отруєння

Гістамінова токсичність

Харчові добавки, включаючи сульфіти, глутамат натрію та барвники.

Непереносимість лактози

Непереносимість глютену

Інші захворювання

Психологічні тригери

Продукти харчування можуть бути заражені бактеріями та токсинами. Зіпсоване м'ясо іноді імітує харчову алергію, хоча насправді це різновид харчового отруєння.

Гістамін може досягати високих рівнів у сирі, деяких винах та в деяких видах риби, особливо в тунці та скумбрії, якщо вони не зберігалися належним чином у холодильнику. Коли ви їсте продукти з великою кількістю гістаміну, може виникнути реакція, схожа на алергічну реакцію. Це називається гістамінової токсичністю.

Сульфіти утворюються природним шляхом під час ферментації вина і додаються до інших продуктів для надання хрусткості або запобігання росту плісняви. Високі концентрації сульфітів можуть створити проблеми для людей із тяжкою формою астми.

Вони виділяють газ, званий діоксид сірки, який людина вдихає під час їжі. Це дратує їх легені та може спровокувати напад астми. Ось чому FDA заборонило сульфіти як консерванти для свіжих фруктів та овочів. Але сульфіти все ще використовуються в деяких продуктах харчування.

Глутамат натрію (MSG) природно міститься в таких продуктах, як помідори, сир і гриби. Його додають до інших посилення смаку. При вживанні у великих кількостях він може спричинити почервоніння, жар, головний біль, тиск на обличчя, біль у грудях чи відчуття відстороненості.

Жовтий барвник №5 може викликати кропив'янку, хоча це буває рідко.

Непереносимість лактози, найбільш поширена харчова непереносимість, вражає як мінімум 1 із 10 осіб. Лактаза - це фермент слизової оболонки кишечника. Він розщеплює лактозу, різновид цукру у молоці та інших молочних продуктах. Якщо у вас недостатньо лактази, ви не зможете перетравлювати лактозу. Натомість бактерії поїдають лактозу, яка утворює гази, і у вас може виникнути здуття живота, біль у животі та діарея. Ваш лікар може виміряти реакцію вашого організму на лактозу, досліджуючи зразки крові.

Непереносимість глютену - це не те саме, що целіакія. Целіакія викликана аномальною імунною реакцією на глютен - білок, що міститься в пшениці та деяких інших зернових. З іншого боку, непереносимість глютену пов'язана з тим, як система травлення обробляє глютен. Обидва ці явища відрізняються від харчової алергії.

Симптоми деяких інших захворювань схожі на харчову алергію, включаючи виразки та рак травної системи. Це може призвести до блювоти, діареї або болю, що посилюються під час їжі.

У деяких людей може бути харчова непереносимість із психологічним тригером. Неприємна подія, що часто відбулася в дитинстві та пов'язана з вживанням певної їжі, може викликати напад неприємних відчуттів, коли ви будете їсти цю їжу пізніше, навіть у дорослому віці.

Діагностика харчової алергії

Якщо ваш лікар вважає, що можлива конкретна харчова алергія, ви можете пройти тести для вимірювання алергічної реакції.

Одним із них є тест на прокол подряпини. Лікар наносить краплю розчину, приготовленого з їжі, на передпліччя або спину. Потім вони проткнуть шкіру голкою через краплю і стежитимуть за набряком чи почервонінням.

Шкірні тести швидкі, прості та відносно безпечні. Але експерти не рекомендують ставити діагноз лише на підставі шкірної проби. Ваш шкірний тест може показати алергію на їжу, але при вживанні цієї їжі у вас не виникне алергічних реакцій. Таким чином, ваш лікар діагностує харчову алергію тільки в тому випадку, якщо у вас є позитивний тест шкіри та історія реакцій на ту ж їжу.

Якщо у вас сильна алергія та серйозні реакції, шкірні проби можуть бути небезпечними. Це також не можна робити, якщо у вас є важка екзема. Натомість ваш лікар може використовувати аналізи крові, які вимірюють кількість IgE, специфічного для харчових продуктів. Знову ж таки, позитивний результат не обов'язково означає, що у вас харчова алергія.

Харчова проба або тест на годування - ще один спосіб підтвердити чи виключити алергію. Ви їсте невеликі порції їжі кожні 15-30 хвилин, у яких міститься все більше передбачуваного алергену, поки у вас не виникне реакція або ви не з'їсте порцію розміром з їжу.

Недоведені способи діагностики харчової алергії

Деякі методи не можуть ефективно виявити харчову алергію. До них відносяться:

Тестування на цитотоксичність. До зразка крові додається харчовий алерген. Потім технік перевіряє зразок під мікроскопом, щоб побачити, чи вмирають білі клітини в крові.

Сублінгвальний або підшкірний провокаційний виклик. Це схоже на шкірний тест, але зразок харчового алергену міститься під язик або вводиться під шкіру.

Імунний комплексний аналіз. Цей аналіз крові шукає групи певних антитіл, пов'язаних із харчовим алергеном. Але ці кластери зазвичай формуються в процесі травлення їжі, і при досить чутливих вимірах вони є у кожного.

Аналіз підкласу IgG. Цей аналіз крові спеціально призначений для виявлення певних типів антитіл IgG, але вони є частиною нормальної імунної відповіді.

Лікування харчової алергії

Основний спосіб боротьби з харчовою алергією - уникати її. У людей із сильною алергією навіть невелика кількість алергену (всього 1/44 000 ядра арахісу) може спричинити реакцію. Менш чутливі люди можуть вживати небагато продуктів, куди вони алергія.

Як тільки ви визначили їжу, вам потрібно припинити її їсти. Це може означати читання довгих і докладних списків інгредієнтів, тому що багато продуктів, що викликають алергію, містяться в продуктах, де ви не очікуєте їх знайти.

Наприклад, арахіс може бути включений як білок, а яйця входять в деякі заправки для салатів. У ресторанах вам, можливо, доведеться питати про інгредієнти, які входять до складу конкретних страв чи кухні.

Якщо у вас були анафілактичні реакції на їжу, вам слід носити браслет із медичним попередженням. І вам слід мати при собі два автоін'єктори адреналіну і бути готовими використовувати їх, якщо ви вважаєте, що починається реакція.

Легкі симптоми, такі як поколювання в роті та горлі або розлад шлунка, можливо, не є алергічною реакцією, але вам все одно слід зробити собі ін'єкцію. Це не зашкодить і може врятувати вам життя. Потім зателефонуйте до відділення невідкладної допомоги.

Ліки можуть допомогти полегшити симптоми харчової алергії, які не є частиною анафілактичної реакції:

Антигістамінні препарати при проблемах із травленням, кропив'янкою, чханні та нежиті.

Бронходилятори при звуженні дихальних шляхів або астмоподібних симптомах.

Але вони не запобігають алергічній реакції, якщо ви приймете їх перед їжею. Жодних ліків не можуть. Приміщення розведеного розчину їжі під язик приблизно за півгодини до їжі як спосіб "нейтралізації" впливу також не спрацює.

Таблетки та щеплення від алергії вивчаються як спосіб зниження чутливості людей до харчових алергенів. Ви регулярно отримуєте невелику кількість харчових екстрактів протягом тривалого часу, щоб допомогти вашому організму виробити своєрідну толерантність. Але дослідники ще не довели, що щеплення від алергії є ефективним при харчовій алергії.

Харчова алергія у немовлят та дітей

Алергія на молоко та сою особливо поширена у немовлят та дітей раннього віку, ймовірно тому, що їх імунна та травна системи все ще розвиваються.

Ці алергії можуть виникнути протягом декількох днів або місяців після народження. Вони можуть не виявлятися у вигляді кропив'янки та астми, а скоріше призводити до кольк і, можливо, крові в калі або поганого росту.

Зазвичай лікар бачить дуже нещасну дитину, яка страждає на кольки, яка може погано спати ночами, і діагностує харчову алергію, частково змінюючи її дієту, наприклад, переходячи з коров'ячого молока на соєву суміш. Цей тип алергії має тенденцію зникати протягом кількох років.

Лікарі рекомендують годувати немовлят тільки грудьми протягом перших 4-6 місяців, якщо це можливо, з багатьох причин, але немає жодних доказів того, що це запобігає харчовій алергії в пізнішому віці.

Хоча деякі вагітні жінки можуть сподіватися, що обмеження свого раціону під час вагітності або годування груддю допоможе їхнім дітям уникнути алергії, експерти з цим не погоджуються і не рекомендують цього. Соєві суміші також не є добрим способом запобігання алергії.

Проблеми, які помилково пов'язані з харчовою алергією

Хоча деякі люди гадають, що певні захворювання можуть бути викликані харчовою алергією, факти не підтверджують такі твердження. Наприклад, гістамін у сирі чи червоному вині може спровокувати мігрень. Але ми не можемо сказати, що харчова алергія справді викликає мігрень.

Ревматоїдний артрит та остеоартрит не погіршуються від їжі. Харчова алергія не викликає "синдрому алергічної напруги та втоми", коли люди втомлюються і нервуються, у них можуть виникнути проблеми з концентрацією уваги або головний біль.

Навіть якщо довкола дуже чисто, у деяких людей виникає безліч загальних скарг, таких як проблеми з концентрацією уваги, втома або депресія. Екологічні захворювання можуть бути результатом невеликої кількості алергенів або токсинів, але не харчової алергії.

Дослідники виявили, що гіперактивність у дітей може бути пов'язана з харчовими добавками, але лише зрідка і лише тоді, коли дитина з'їла їх багато.

Харчова алергія не надає прямого впливу на поведінку дитини, хоча її симптоми можуть зробити її примхливою та важкою, а ліки від алергії можуть викликати у неї сонливість.