Хачапурі за 20 хвилин: український шеф-кухар поділився рецептом для тих, хто на дієті (відео)

Щоб приготувати хачапурі, не потрібно володіти високими знаннями в кулінарії. Це дуже ситна та смачна страва. Є рецепт, який не зашкодить навіть фігурі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Огородника .

Що знадобиться

Для приготування сиру знадобиться вдвічі більше, ніж борошна. До того, щоб замісити тісто, знадобиться кілька хвилин.

Заздалегідь підготуйте такі інгредієнти:

сир кисломолочний - 200 г

борошно - 100 г

яйця курячі - 2 шт.

яйця курячі, жовток - 1 шт.

розпушувач - 1/2 ч.л

сіль та чорний мелений перець - до свого смаку

Для начинки:

яйця курячі - 2 шт.

сир сулугуні - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку у мисці потрібно з'єднати сир, борошно, сіль, перець і розпушувач. Далі додати одне ціле яйце та жовток.

Після цього замісіть тісто виделкою до однорідності.

На застелене й злегка змащене олією деко викласти дві заготовки, змащеними водою руками, у вигляді човників.

Випікайте при температурі 180°C приблизно 12 хвилин, з режимом "Обдув".

В кінці додайте в кожен човник тертий сир і запікайте ще 5 хвилин. Додайте на розплавлений сир по 1 яйцю і подавайте на стіл.

Рецепт хачапурі за 20 хвилин (скриншот)