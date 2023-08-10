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H&M готується до відкриття в Україні? З'явилися деталі

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Київ, Четвер 10 серпня 2023 14:45
H&M готується до відкриття в Україні? З'явилися деталі Чи збирається H&M відкриватися в Україні (фото: HM/t.me.kievreal)
Автор: Світлана Мащенко

Шведський бренд одягу H&M, який покинув ринок України з початку повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно, планує повернутися.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

У столичних Telegram каналах з'явилася інформація, що в H&M у ТРЦ "Республіка" помітили світло і продавців у приміщенні магазину.

"Кажуть, схоже вони розкладають речі. Хто вже бачив це? Чекаєте відкриття?" - говориться в повідомленні.

Що відомо про компанію

H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) - шведський бренд одягу та косметики зі штаб-квартирою в Стокгольмі, відмінною рисою якого є модний та якісний одяг за доступними цінами.

У 2018 році компанія відкрила свої перші три магазини у Києві. Станом на жовтень 2021 року мережа H&M в Україні налічувала вже сім торгових точок: п'ять - у Києві, по одному - в Одесі і Харкові.

На початку березня 2022 року рітейлер пішов з українського ринку, але заявив, що продовжуватиме виплату зарплатні співробітникам, надаватиме психологічну підтримку та допомогатиме з працевлаштуванням для тих, хто виїхав.

Чи залишився H&M в Росії?

Компанія зупинила продажі в Росії на початку березня через війну в Україні, а у липні заявила про повний вихід з російського ринку.

Крім того рітейлер пожертвував на гуманітарні потреби України 1,5 млн євро.

Читайте також, що магазини Zara, Bershka та Pull&Bear можуть повернутися в Україну.

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H&M