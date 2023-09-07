The Rolling Stones випускає перший за 18 років альбом. Він може стати найкращим за всю історію гурту

Альбом "Hackney Diamonds" був представлений журналістам у театрі Hackney Empire на сході Лондона. У презентації брали участь всі троє учасників групи: Кіт Річардс, Ронні Вуд і Мік Джаггер.

Поки що, втім, можна почути лише одну їхню нову композицію - сингл "Angry". Він уже опублікований на всіх основних стрімінгових платформах та вийшов на фізичних носіях. Деякі музичні критики вже встигли охрестити його найкращим синглом гурту за останні 40 років.

Повний альбом "Hackney Diamonds", що включає 12 композицій, надійде у продаж 20 жовтня.

Їхній нинішній реліз - перший без четвертого незмінного учасника - ударника Чарлі Воттса, який помер 2021 року у віці 80 років від раку горла.

"З того часу, як Чарлі не стало, все змінилося, він як і раніше в нашій четвірці, але нам його не вистачає", - заявив Кіт Річардс під час презентації.

Місце Воттса зайняв Стів Джордан, якого музиканти знають уже давно.

"Звичайно, без схвалення самого Чарлі все було б набагато важче", - пояснив Річардс, за словами якого легендарний ударник сам наполягав на тому, щоб у разі потреби його замінив саме Джордан.

Після смерті Воттса на гастролі з The Rolling Stones поїхав Стів, з яким були записані 10 з 12 треків альбому. Ще у двох піснях залишилися партії ударних, які ще у 2019 році зробив Чарлі.

За словами Джаггера, альбом звучить дуже сердито, як і випливає з назви головного синглу, але при цьому в ньому є "еклектична" суміш жанрів, включаючи ліричні пісні та балади.

"Не хочу здаватися зухвалим, але ми не стали б випускати цей альбом, якби він не подобався нам самим", - повідомив Мік Джаггер журналістам.

А щодо назви, то, за словами Джаггера, "діаманти Хакні" - це уламки скла, які залишаються у вікнах автомобіля, коли їх розбивають уночі в одному ультрамодному, але не найблагополучнішому районі Лондона.

Зірки та старі колеги

Під час презентації музиканти також підтвердили кілька чуток, якими обмінювалися фанати, зокрема, Леді Гага справді записала вокальну партію в пісні "Sweet Sound Of Heaven".

При цьому в одній із композицій нового альбому можна буде почути всіх музикантів оригінального складу The Rolling Stones 1960-х років, крім Брайана Джонса: у записі двох пісень взяв участь перший басист гурту Біл Уайман.

Хто такі The Rolling Stones

The Rolling Stones - легендарний гурт, який вважається найбільш успішним в історії рок-музики.

Колектив випустив майже 50 студійних та концертних альбомів, які розійшлися тиражем понад 250 млн копій.

Вокалісту колективу Міку Джаггеру зараз 80 років, гітаристу Кіту Річардсу - 79 років, бас-гітаристу Ронні Вуду - 76 років.

Учасники групи підтримують Україну у війні з Росією. А у 2022 році на концерт у Відні британці запросила два українські дитячі хори для спільного виконання свого культового хіта на концерті.