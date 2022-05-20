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Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" уже помог тысячам украинцев, - Рыженков

Фото: Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" уже помог тысячам украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" уже помог тысячам украинцев, и это стало возможным благодаря поддержке международных партнеров и всех неравнодушных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

"В то время, как Россия бомбит наши города и хочет уничтожить страну, большое количество государств и их граждан оказывают нам всяческую поддержку. В первые дни войны Метинвест и ДТЭК - крупнейшие бизнесы SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизни". Мы уже помогли выжить тысячам людей. Я рад, что на этом пути у нас есть неравнодушные и искренние друзья: клиенты, партнеры, благотворительные организации, а также наши сотрудники", - отметил Рыженков.

Он подчеркнул: гуманитарная помощь и взносы в благотворительный фонд Do it together позволяют помочь тем, кто больше всех нуждается в поддержке - детям, старикам, женщинам.

"Я благодарен тем, кто уже присоединился к гуманитарному движения, и призываю присоединиться к нам всех, кто верит в силу милосердия, взаимопомощи и поддержки ближнего. Спасибо каждому партнеру, меценату и волонтеру", - заявил Рыженков.

Как известно, Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" уже закупил более 2,6 тыс. продуктов питания. Эти наборы предоставляются украинцам, пострадавшим от войны, также из них формируется продуктовый запас в городах возле передовой. Несмотря на проблемы с логистикой, проект доставляет продукты в пострадавшие города Донецкой и Запорожской областей.

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МетинвестГуманитарная помощь