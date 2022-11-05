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Гуманітарна допомога від Фонду Ахметова в Запоріжжі: де отримати

Фото: гуманітарна допомога від Фонду Ахметова в Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Уже понад сім місяців переселенці, які вимушено оселилися в Запоріжжі, отримують допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Видача гуманітарних наборів відбувається в офісі громадської спілки "Зелений центр Метінвест Запоріжжя".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Днями, попри постійні обстріли міста, до центру прибув ще один продовольчий вантаж від фонду - понад три сотні наборів із продуктами першої необхідності.

Отримати допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ахметова вже доставив до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" понад 31 тисячу продуктових наборів.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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ЗапоріжжяГуманітарна допомога