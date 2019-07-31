Гуляйте, но не прогуливайте: Супрун дала депутатам полезные советы

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун дала полезные советы депутатам Верховной рады

Уляна Супрун дала новоиспеченным народным депутатам Верховной рады советы по сохранению здоровья на таких непростых должностях. И.о министра здравоохранения отметила, что депутам нужно правильно питаться, мыть руки, не голодать больше двух дней и не прогуливать заседания. Об этом эксперт сообщила на своей Facebook-странице.

Питайтесь сбалансировано. Употребляйте много растительной пищи, круп, цельнозерновой хлеб, масел и различные источники белка. Не налягайте на мясо, оно провоцирует рак.

Если вы захотите объявить голодовку, не держите ее дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет и полезно, учитывая. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует сделать прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18 следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях, и бесплатные.

Откажитесь от курения и алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не существует.

Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса.

Придерживайтесь правил дорожного движения.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания.

Уважайте себя. Не поддерживайте буллинг, агрессию и домогательства. И не принимайте ноотропы.

Не откладывайте дела на потом.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса,продвижение страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывает ваше здоровье, и мешает здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

"Не сгорите на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарования, когда работа не приводит к должным результатам. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так", - подчеркнула Супрун.

Как мы ранее писали, с осени 2019 года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, которая позволит проверить подлинность того или иного препарата. При этом в конце года украинцы сами смогут проверять лекарства через специальное мобильное приложение. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.