Не гуляйте в -10: Супрун развенчала миф о прогулках зимой

Уляна Супрун дала советы, как гулять с маленькими детьми в зимнее время. По словам эксперта, ребенку необходим дополнительный слой одежды, чем взрослому. Бывшая и.о министра здравоохранения советует одевать ребенка тепло и комфортно, а во время прогулки проверять, не намокла ли одежда. Если это произошло - малыша нужно срочно занести в тепло и обогреть. Об этом Супрун написала на своей Facebook-странице.

Советы от Уляны Супрун:

Не гуляйте с маленькими детьми при температуре ниже -10 градусов. Детям старшего возраста не стоит гулять при температуре ниже -25.

Следите за тем, чтобы ребенок не перемерз. Детская кожа замерзает значительно быстрее, чем у взрослых. Если малыш становится, сонным и неуклюжим - значит он замерз. В таком случае нужно вернуться домой и поместить малыша в теплую (но ни в коем случае не горячую) ванну.

Не оставляйте детей без присмотра. И хотя этот совет является абсолютно универсальным, зимой он становится особенно актуальным.

Объясните детям, почему не стоит касаться языком холодного металла.

Малышам также не стоит играть в снежки или кататься на санках возле воды, особенно, если она только только замерзла. В такой период нельзя быть уверенными относительно прочности льда. Также стоит надевать защитные шлемы во время катания на коньках.

Супрун рассказала, что Канадская ассоциация педиатров не советует детям играть в снежки из-за высокого риска травмирования. Действительно не стоит играть в снежки, если снег очень плотный или немного подтаял, а затем на морозе может превратиться в лед. Также объясните ребенку, почему нельзя заворачивать камешки в снежки.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)