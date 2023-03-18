Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку
У Львові лікарі врятували дівчинку з рідкісною вродженою недугою. Загалом невелика гулька на шиї ледь не вбила дворічну дитину.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Як виявили хворобу
Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. З'явилась дивна гулька, яка з часом почала розростатися.
Тоді жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.
Лікарі провели операцію і відпустили дитину додому. Однак, ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню. На додачу до гульки - з'явилась температура, ліки не допомагали. Тому дитину знову почали готувати до операції.
Лікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)
Уже в операційній хірурги помітили: вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це - рідкісна генетична патологія - артеріовенозна мальформація.
Лікарі кажуть, що хвороба могла вбити дитину.
Що відомо про патологію
Артеріовенозна мальформація - це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Хвороба наскільки рідкісна, що тільки від 0,14 до 2 % людей трапляються з такою патологією.
Лікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)
З'явитись патологія може у різному віці.
"У випадку дівчинки загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєвоважливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви", - йдеться у повідомленні.
Однак, зараз дитині більше нічого не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.
Дівчинка, у якої виявили важку патологію (facebook.com/1tmolviv)
Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги провели надскладну операцію на мозку дитині та врятували життя.
Також ми писали, що лікарі врятували хлопчика з дуже рідкісною хворобою, якому три роки не могли поставити діагноз.
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