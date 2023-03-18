ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку

Новость на русском →
Львів, Субота 18 березня 2023 11:05
Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку Лікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі врятували дівчинку з рідкісною вродженою недугою. Загалом невелика гулька на шиї ледь не вбила дворічну дитину.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Як виявили хворобу

Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. З'явилась дивна гулька, яка з часом почала розростатися.

Тоді жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.

Лікарі провели операцію і відпустили дитину додому. Однак, ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню. На додачу до гульки - з'явилась температура, ліки не допомагали. Тому дитину знову почали готувати до операції.

Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинкуЛікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)

Уже в операційній хірурги помітили: вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це - рідкісна генетична патологія - артеріовенозна мальформація.

Лікарі кажуть, що хвороба могла вбити дитину.

Що відомо про патологію

Артеріовенозна мальформація - це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Хвороба наскільки рідкісна, що тільки від 0,14 до 2 % людей трапляються з такою патологією.

Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинкуЛікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)

З'явитись патологія може у різному віці.

"У випадку дівчинки загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєвоважливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви", - йдеться у повідомленні.

Однак, зараз дитині більше нічого не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.

Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинкуГулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку

Дівчинка, у якої виявили важку патологію (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги провели надскладну операцію на мозку дитині та врятували життя.

Також ми писали, що лікарі врятували хлопчика з дуже рідкісною хворобою, якому три роки не могли поставити діагноз.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти хвороби лікарі операция