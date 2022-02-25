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В Грузии тысячи людей вышли поддержать Украину (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Грузии тысячи людей вышли в поддержку Украины, на которую 24 февраля напала Россия. Отмечается, что грузины собрались в Тбилиси и других городах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На фотографиях можно увидеть тысячи людей с плакатами. На них написаны слова поддержки.

Грузия поддержала Украину

Владимир Зеленский в Twitter высказался по поводу отказа Грузии присоединиться к санкциям против РФ и поблагодарил грузинский народ за поддержку.

"Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать. Спасибо каждому в Тбилиси и других городах, где вышли на поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства", - написал президент.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Это навредит стране и населению.

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Грузия