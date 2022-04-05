ОРС как следствие войны: врачи рассказали, как с этим справиться

Тяжелая стрессовая ситуация может вызвать состояние, которое называют ОРС - острая реакция на стресс. Конечно, только часть жертв травматических событий имеют ОРС, ведь наша психика - удивительный механизм, способный к самоисцелению.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.
ОРС - временное расстройство, которое развивается у человека в ответ на необычный физический или психический стресс (угроза реальной смерти, серьезной травмы или сексуального насилия).
От ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) ОРС отличается тем, что развивается после травматического события и длится от 3 дней до 1 месяца. Зато ПТСР возникает не ранее чем через месяц после пережитого.
ОРС характеризуется четырьмя типами симптомов (они должны длиться не менее трех дней для постановки такого диагноза):
ОРС может прогрессировать до ПТСР через 1 месяц, а может быть временным состоянием, которое исчезнет в течение 1 месяца после воздействия травматического события, и не приведет к ПТСР.
При таких признаках стоит обратиться за помощью и помнить, что такая реакция - не слабость и не психопатология.
Ведь любая реакция на травму является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию.
Ранее мы писали, что такое траншейная стопа, которая может стать следствием войны.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.