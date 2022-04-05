ГРС як наслідок війни: лікарі розповіли, як з цим впоратися

Тяжка стресова ситуація може спричинити стан, який називають ГРС - гостра реакція на стрес. Звісно, тільки частина жертв травматичних подій мають ГРС, адже наша психіка - дивовижний механізм, здатний до самозцілення.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram .

ГРС - тимчасовий розлад, який розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес (загроза реальної смерті, серйозної травми або сексуального насильства).

Від ПТСР (посттравматичного стресового розладу) ГРС відрізняється тим, що розвивається після травматичної події і триває від 3 днів до 1 місяця. Натомість ПТСР виникає не раніше ніж через місяць після пережитого.

ГСР характеризується чотирма типами симптомів (вони мають тривати не менше трьох днів для постановки такого діагнозу):

симптоми повторного переживання травматичної події, такі як нав'язливі тривожні спогади чи сни; соматичні реакції (підвищене потовиділення, прискорене серцебиття) та паніка при нагадуванні про травматичну подію;

симптоми уникання, такі як уникання думок, почуттів, розмов, місць, людей пов'язаних з травматичною подією;

симптоми дисоціації, такі як відчуття відстороненості від інших (змінене відчуття реальності свого оточення або себе, наприклад, бачення себе з точки зору іншого), емоційна глухість, дереалізація, деперсоналізація і дисоціативна амнезія (нездатність запам'ятати важливий аспект травматичної події);

симптоми підвищеної збудливості, такі як поганий сон, дратівливість і надмірна настороженість, спалахи гніву (з незначною провокацією або без неї).

ГРС може прогресувати до ПТСР через 1 місяць, а може бути тимчасовим станом, який зникне протягом 1 місяця після впливу травматичної події, і не призведе до ПТСР.

При таких ознаках варто звернутися за допомогою і пам'ятати, що така реакція - не слабкість і не психопатологія..

Адже будь-яка реакція на травму є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію