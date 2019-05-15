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Грозы и жара: какие области зальет в среду

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 06:37
Грозы и жара: какие области зальет в среду
Фото: коллаж РБК-Украина

Синоптик рассказала украинцам о погоде 15 мая

Погода в Украине в среду, 15 мая, будет жаркая, однако дождливая. Осадки прогнозируются в западных и северных областях, в других регионах они маловероятны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко, передает Opogode.

Отмечается, что жителей восточных областей в среду погода "побалует" самыми высокими показателями температуры воздуха - от +23 до +28 градусов.

На остальной территории в среднем столбики термометров будут варьироваться между +20 и +25 градусов.

На Западе ожидаются периодические дожди и грозы. Температура воздуха в дневное время составит от +17 до +22 градуса, ночью от +9 до +12 градусов.

Жителям северных областей также лучше держать зонты под рукой - прогнозируются дожди с грозами, однако осадки будут чередоваться с прояснениями. Столбики термометров днем покажут от +20 до +25 градусов, в темное время суток температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

Грозы и жара: какие области зальет в среду

Иллюстративное фото (pixabay)

В восточных областях среда будет солнечной и сухой. Температура воздуха днем поднимется до отметки +28 градусов, в ночное время составит от +8 до +14 градусов. 

В Центре, согласно прогнозу синоптика, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов, ночью ожидается от +9 до +14 тепла.

В южных областях будет сухо и солнечно. Температура воздуха в дневное время составит от +​​21 до +26 градусов, ночью прогнозируется от +9 до +14 градусов.

В столице 15 мая местами ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в Киеве днем составит от +22 до +24 градусов, в темное время суток - от +10 до +12 градусов.

Грозы и жара: какие области зальет в среду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, синоптики дали украинцам прогноз погоды на ближайшую неделю.

Также мы писали о том, что синоптик предупредила о резком изменении погоды.

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